Abbiamo dormito poco e male, c’è un po’ di ritenzione idrica o problemi di circolazione.

Qualunque sia la causa, stamattina guardandoci allo specchio abbiamo trovato due occhi gonfi e cerchiati.

Ci danno un’aria molto stanca e non si riesce a camuffarle nemmeno con il giusto correttore.

Esiste un rimedio facilissimo ed estremamente economico, che può far sparire le occhiaie con il riciclo. Prima di procedere, prepariamoci una bella tazza di tè.

Prepariamo il tè, ma non buttiamo via le bustine

Possiamo eliminare le occhiaie e sgonfiare l’area del contorno occhi riutilizzando delle bustine di tè.

Prepariamo del tè usando due bustine. Dopo l’infusione, meglio se non troppo prolungata, le strizziamo un po’ e le facciamo raffreddare in frigorifero, magari avvolte da pellicola ad uso alimentare.

Quando sono fredde, mettiamoci comodi, appoggiamole sugli occhi chiusi e rilassiamoci.

Lasciamole agire per almeno dieci minuti. Nel frattempo possiamo meditare, ascoltare la radio o chiederci come mai non siamo andati a letto presto la sera prima.

Possiamo delicatamente massaggiare il contorno degli occhi con le bustine, smuovendo le foglioline al loro interno.

Alla fine sciacqueremo il viso con acqua fresca e procederemo con la nostra giornata.

La teina (o caffeina, si tratta della stessa identica molecola) restringe i vasi sanguigni dilatati che rendono il contorno degli occhi arrossato. Ha un’azione drenante che attenua il gonfiore. L’applicazione delle bustine fredde donerà sollievo immediato, alleviando bruciore e infiammazione. Il tè ha inoltre un effetto antiossidante per una pelle più sana e giovane.

Quale utilizzare?

Il rimedio per far sparire le occhiaie con il riciclo può essere preparato con qualsiasi tè: nero, rosso, verde o bianco. Il tè verde però sembra essere il migliore per questo utilizzo.

Non tralasciamo di bere il tè che prepariamo: ha ottime proprietà per la salute. Abbiamo approfondito le proprietà del tè verde in questo articolo.

L’idratazione aiuterà nella cura e prevenzione delle occhiaie, la teina è stimolante ed energizzante: perfetto per completare questo piccolo rituale del risveglio.