In questa mini guida, ci concentriamo oggi su come far sembrare casa più grande con quattro idee furbe.

A chi non piacerebbe vivere in una casa accogliente e ricca di comodità? Ampi spazi interni ed esterni e giardino di lusso? Spesso, però, la realtà è molto diversa e ci trasporta in una quotidianità fatta di ambienti piccoli e talvolta, predisposti anche male. Tuttavia, con qualche accorgimento, anche un appartamento dalle dimensioni minute può apparire visivamente più spazioso. Come fare? Con poche e semplici regole il tuo piccolo “nido” si trasformerà in una dimora molto più ospitale.

Ecco tutti i trucchi che ti permetteranno di capire come far sembrare casa più grande

Abbina i colori delle pareti con quelle del pavimento;

Partiamo dalle alterazioni cromatiche. A colpo d’occhio, la stanza che presenta colori identici di pareti e pavimento sembrerà molto più estesa. Si può optare anche per le sfumature di colore. Creano visivamente una profondità maggiore. Il segreto è scegliere sempre colori tenui.

Prediligere le nuance chiare;

Tonalità chiare, neutro o pastello, doneranno quel tocco di ordine in più anche ai mobili, regalando più luminosità alla stanza. Di conseguenza anche l’ambiente sembrerà più arieggiato e grande.

Vuoi far sembrare casa più grande? Scegli sempre le porte scorrevoli (se possibile);

Invenzione praticamente geniale. L’utilizzo di porte a scomparsa o a scrigno rappresenta una buona soluzione per ottimizzare gli spazi. In commercio esistono diversi modelli che riescono ad accontentare tutte le tasche.

Scegli gli arredi salva spazio

Mobili e sanitari sospesi non solo sono di tendenza ma assicurano un effetto salva spazio che gioverà a tutti gli ambienti della tua casa. Perfetti sia per la zona giorno che per la zona notte. In poche mosse otterrai un risultato da favola.

