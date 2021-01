Da oggi in poi, far mangiare la verdura ai propri bambini sarà un gioco da ragazzi. Non sempre, infatti, i più piccoli accettano di buon grado di assaporare le verdure, soprattutto considerando che, nella maggior parte dei casi, non appaiono appetitose alla vista. Tuttavia, i medici insistono sull’importanza di una dieta sana ed equilibrata e di certo la verdura non può essere esclusa dal piano alimentare.

Per conquistare anche i più diffidenti, ecco una ricetta a dir poco squisita che farà innamorare gli adulti ma anche i più piccini. Di seguito, tutto l’occorrente per preparare degli ottimi involtini di verza.

Ingredienti

a) 8 foglie esterne di verza;

b) 350 gr di carne macinata mista;

c) 1 uovo;

d) 1 mestolino di brodo vegetale;

e) 1 spicchio di aglio;

f) 2 rametti di rosmarino

g) parmigiano grattugiato, olio extra vergine d’oliva, sale e pepe q.b.

Far mangiare la verdura anche ai bambini con questa ricetta sfiziosa e rapida, da copiare assolutamente. Procedimento

Il primo passo sarà quello di lessare la verza. Sbollentare le foglie in acqua per circa 10 minuti. Poi passarle in acqua fredda e disporle in un vassoio. In una padella, far rosolare l’aglio con un filo d’olio. Dopo un paio di minuti, aggiungere la carne, poi il rosmarino ed infine il sale. Far cuocere per qualche minuto, successivamente trasferire la carne in una ciotola, eliminare il rosmarino, aggiungere l’uovo, il parmigiano e anche una spolverata di pepe. Amalgamare tutti gli ingredienti.

A questo punto, inserire sopra ogni foglia il composto di carne e richiudere le foglie per creare gli involtini. Inserire gli involtini in una pirofila con un filo d’olio ed infine aggiungere il brodo. Far cuocere in forno già caldo per un quarto d’ora alla temperatura di 180° C.

