ProiezionidiBorsa vuole rispondere alle esigenze dei titolari delle piccole e medie imprese che hanno subito le conseguenze della crisi economica causata dalla pandemia.

In particolare, la Redazione vuole informare i suoi Lettori delle opportunità offerte dalla Regione Veneto per promuovere e sostenere le piccole e medie imprese, a prevalente partecipazione femminile. Attività che operano nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi.

Lo scopo è quello di rafforzare e arricchire il tessuto imprenditoriale veneto.

Il bando è stato approvato tramite la Deliberazione di Giunta Regionale n. 60 del 26 gennaio 2021.

Far decollare la propria impresa grazie a questo contributo, ecco chi e come può richiederlo. Il contributo

L’agevolazione è pari al 40% della spesa rendicontata ammissibile. Compresa tra un minimo di 20.000,00 euro ed un massimo di 130.000,00 euro. Possibile l’assegnazione di risorse aggiuntive.

Il contributo può essere richiesto per:

a) macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature nuovi di fabbrica;

b) arredi nuovi di fabbrica;

c) negozi mobili;

d) mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, a esclusivo uso aziendale, con l’esclusione delle autovetture (agevolabili nel limite massimo di euro 20.000,00);

e) opere edili/murarie e di impiantistica (agevolabili nel limite massimo di euro 20.000,00);

f) software – anche in cloud – che automatizzano il processo di raccolta delle informazioni dei clienti, attuali o potenziali, e la comunicazione con gli stessi. Realizzazione di sistemi di e-commerce (agevolabili nel limite massimo di euro 10.000,00);

g) brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate, banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche, campagne promozionali anche sui social network (agevolabili nel limite massimo di euro 3.000,00).

Scadenza

Le richieste potranno essere inviate dal 9 al 24 febbraio 2021. Tali domande dovranno essere inviate per via telematica e tramite il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del Veneto.

Se “Far decollare la propria impresa grazie a questo contributo, ecco chi e come può richiederlo” è stato utile per i Lettori, si consiglia anche “Fino al 28 febbraio per il Bonus 500 euro, cosa fare per non perdere il buono statale”.