Far crescere i capelli coi peperoni gialli? Come si fa?

Tra gli alimenti che favoriscono la ricrescita e la salute dei capelli ci sono i peperoni gialli. Ma anche le ostriche, le uova, il salmone, i semi di girasole, le mandorle, l’avocado, il lievito di birra e le patate dolci. Naturalmente molto dipende dalla nostra predisposizione genetica e dalla nostra razza. Le capigliature degli europei crescono di 1,2 centimetri al mese. I capelli asiatici sono di poco più veloci e più lenti quelli degli africani (0,9cm). Tagliandoli spesso non crescono di più, ma crescono sicuramente di più d’estate rispetto all’inverno. In un uomo sano un capello vive 2-4 anni, mentre in una donna 5-6 anni. Da un follicolo, un capello può rinascere fino a 20 volte.

Quanti ne abbiamo in testa

Il numero dei capelli che abbiamo in testa dipende anche lui dalla predisposizione genetica. Ma anche dal colore naturale. Chi è biondo ha più capelli di chi li sfoggia naturalmente rossi (140 mila rispetto a 90mila), mentre i capelli bruni su una testa sono circa 100 mila, ma più grossi. Non è vero che i capelli scuri si devono lavare tutti i giorni perché si sporcano prima di quelli biondi. Per chi ha i capelli grassi, invece, è giusto lavarsi i capelli tutti i giorni, perché permette di rimuovere il sebo in eccesso, che a volte genera prurito e irritazione, e ne regola le secrezioni. È importante però utilizzare uno shampoo purificante o astringente per non ottenere l’effetto contrario, disidratando la cute fino all’arrossamento.

Far crescere i capelli coi peperoni gialli

Anche se ci impegniamo quotidianamente a tavola per stimolare la crescita, curare e preservare i nostri capelli, quelli che ci abbandonano ogni giorno sono in media circa 70/80. Ma anche qui dipende dal numero dei follicoli attivi e dalla predisposizione genetica, dal nostro personale proprio ciclo di ricrescita. Dunque possiamo considerare una perdita compresa tra i 40 e i 120 capelli. Per combattere la caduta, bisogna ritornare adolescenti e mettersi a fare la ‘verticale’ sulle braccia appoggiandosi a un muro libero, magari con l’aiuto di qualcuno. La buona irrorazione del cuoio capelluto data da questa posizione, favorisce la crescita e la ricrescita. E’ una tecnica anticaduta antica, energizzante per tutto il corpo e soprattutto gratuita.