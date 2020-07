Far bere l’acqua del Tevere ai romani. Sarà questo il progetto che farà volare ACEA?

Far bere l’acqua del Tevere ai romani. Un’affermazione del genere, ad essere generosi, potrebbe generare nel lettore una reazione di stupore. Conoscendo lo stato delle acque del fiume che attraversa la capitale, infatti, è difficilmente immaginabile come la sua acqua possa essere resa potabile.

In realtà poter far bere l’acqua del Tevere ai romani è un progetto di ACEA che vorrebbe usare queste risorse idriche per affrontare eventuali emergenze come quella del 2017. Diciamo subito che non si tratta di un’idea impossibile. Già nel 2018, infatti, è stato costruito a Grottarossa un potabilizzatore costato circa 10 milioni di euro in grado di distribuire all’occasione acqua “potabilizzata” del Tevere a 350mila romani.

Sebbene potrebbe sembrare una “mission impossible” il progetto ha un suo ritorno economico ben preciso. Sfruttando l’acqua del Tevere Acea si garantirebbe di poter distribuire acqua ad oltre 2 milioni di romani con un investimento ridottissimo rispetto a quello che dovrebbe fare per riparare le perdite.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Punti di forza di ACEA

C’è un’alta visibilità sulle attività del gruppo per i prossimi anni. Le prospettive sui ricavi futuri degli analisti che coprono il patrimonio netto rimangono simili. Tali stime difficilmente disperse supportano vendite altamente prevedibili per l’esercizio in corso e per i prossimi anni.

Con un rapporto P/E di 13,6 per l’anno in corso e di 12,8 per il prossimo anno, i multipli di utile sono molto interessanti rispetto alla concorrenza.

Questa società sarà di grande interesse per gli investitori alla ricerca di un’elevata quota di dividendi.

Negli ultimi dodici mesi le previsioni di vendita sono state spesso riviste al rialzo.

Gli analisti che si occupano di questa società raccomandano per lo più una sovraponderazione delle azioni o l’acquisto di azioni.

Punti deboli di ACEA

Uno dei principali punti deboli della società è la sua situazione finanziaria.

Analisi grafica e previsionale

ACEA (MIL:ACE) ha chiuso la seduta del 6 luglio in rialzo dello 0,63% rispetto alla seduta precedente a quota 17,51€.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista, ma sta trovando fortissime difficoltà per superare il forte ostacolo in area 17,8€ costituito dal I° obiettivo di prezzo.

Una chiusura settimanale superiore a questo livello farebbe decollare le quotazioni verso gli obiettivi successivi indicati in figura. Un aspetto che induce alla prudenza è la mancanza di un segnale di BottomHunter.

I ribassisti potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure settimanali inferiori a 16,241€.

Approfondimenti su ACEA disponibili a questo link.