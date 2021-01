La mandorla è la protagonista di moltissime ricette italiane, specie al Sud. Regina dei dolci, è però presente anche in tantissimi piatti salati, come in questo fantastico di riso alle mandorle e ortica.

L’ortica cotta è ricca di sali minerali come il calcio, il ferro e il potassio ed era diffusa tra diverse culture culinarie, sin dal tempo dei Romani e dei Greci.

Questo riso è una celebrazione dell’ortica e del suo uso. L’ortica si può trovare selvatica, nei prati, o la si può chiedere ai fruttivendoli più attrezzati. In ogni caso, non cogliamola mai a mani nude per evitare il suo effetto urticante!

Ingredienti

500 gr di riso arborio;

900 gr di ortica selvatica;

150 gr di crema di mandorle (si trova nei negozi specializzati);

mandorle pelate qb;

2 cucchiai di olio d’oliva;

sale.

Fantastico riso alle mandorle e ortica

Sciacquiamo bene l’ortica sotto l’acqua corrente, stando attenti a non farci pungere dalle sue foglie urticanti. Asciughiamola e mettiamola da parte. Laviamo anche il riso, per levare la patina di amido che lo avvolge, ci vorranno circa dieci minuti per levare bene tutto l’amido dal riso.

Portiamo a bollore una pentola piena d’acqua salata e lessiamoci il riso, seguendo il tempo di cottura sulla scatola.

Quando il riso sarà cotto, scoliamolo e mettiamolo da parte. Prendiamo un’altra pentola, riempiamola d’acqua e facciamola bollire. Lessiamo le ortiche per circa cinque minuti, finché non saranno cotte.

Prendiamo quindi una padella e mettiamoci un cucchiaio di olio d’oliva, facendo andare la cottura dell’olio.

Mettiamo il riso nella padella e saltiamolo leggermente. Prendiamo quindi l’ortica, tagliamola a pezzetti e aggiungiamola alla padella col riso.

A questo punto, prendiamo la crema di mandorle e aggiungiamola al riso e all’ortica. Continuiamo a far saltare il tutto, stando bene attenti che non si attacchi.

Il nostro riso alle mandorle e ortica è pronto per essere impiattato e servito.

Per decorazione, possiamo usare delle mandorle pelate, almeno una decina per ospite.