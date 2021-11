Sciarpa e cappello non possono mai mancare durante i mesi freddi. Il vento gelido che spesso accompagna l’arrivo dell’inverno può davvero farci desistere dall’uscire di casa delle volte. Certo indossiamo abiti pesanti e ci copriamo con un bel cappotto, magari di lana. Però chi soffre di mal di testa e mal di gola sa bene che può non bastare.

A volte preferiamo solo la sciarpa perché il cappello spesso e volentieri ci fa combattere con degli odiosi nodi ai capelli. In realtà però evitare i nodi sarà facile con queste acconciature invernali perfette con sciarpa e cappello. Una volta risolto questo problema possiamo dare sfogo alla creatività e comprare quante sciarpe e cappelli vogliamo. Però poi si presenta un altro disagio, come riporli nell’armadio senza perdere troppo spazio?

Fantastico questo trucco salva spazio per riporre le sciarpe ingombranti e averle sempre a portata di mano

Per le sciarpe più sottili come foulard o sciarpe in cashmire non è un grosso problema. Possiamo riporre tutto nei cassetti con dei divisori o in delle scatole. Basterà acquistarle con un lato o completamente trasparenti così vedremo subito l’interno. Per quelle di lana e super ingombranti non possiamo usare lo stesso stratagemma.

Una soluzione pratica se abbiamo l’armadio abbastanza capiente potrebbe essere utilizzare le grucce. Le classiche grucce per pantaloni che hanno la barra orizzontale. Piegando le nostre sciarpe sulla barra possiamo appenderle e prenderle quando ne abbiamo bisogno. Però in questo modo andremo ad occupare tanto spazio, perché il volume rimane. Affiancando due o più grucce noteremo subito che non è la soluzione più adatta.

Allora come fare per trovare il giusto compromesso? Ecco l’ideale sarebbe avere un cassetto estraibile trasparente. Oppure una teca su un’isola al centro della cabina armadio in cui riporle tutte, ma sarebbe davvero un sogno. Ecco allora una soluzione adatta a tutte le tasche e a tutti gli armadi. Procuriamoci un portatutto a scomparti in tessuto o in retina. Questo oggetto è davvero versatile, si lega all’asta orizzontale dell’armadio e si trova di tante misure. Scegliamone uno abbastanza profondo così da piegare solo in due le sciarpe e impilarle una sull’altra. Dividiamo per colori o per stili i vari ripiani ed ecco fatto, tutto organizzato nel minimo spazio.

Insomma è proprio fantastico questo trucco salva spazio per riporre le sciarpe ingombranti e averle sempre a portata di mano. Diciamo addio alle sciarpe arrotolate in fondo all’armadio una volta per tutte. Così le avremo ben ordinate e pronte per essere indossate per coprirci dal freddo. Se poi non ne abbiamo così tante potremmo già abbinarle ai vari outfit, appendiamole direttamente su ogni cappotto.

