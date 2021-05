Chi pensa che non esista la ricetta estiva per eccellenza, buonissima e gustosa come non mai, sbaglia. In questo articolo parleremo infatti di un piatto buono e salutare che riuscirà a saziarci, senza però risultare troppo pesante. Vediamo allora assieme dei fantastici pomodori ripieni di riso e bufala in una ricetta facile, economica e da leccarsi i baffi.

Tutto il necessario per la nostra ricetta

L’occorrente per 4 porzioni:

a) 8 pomodori rossi grandi;

b) 200 gr di riso;

c) 240 gr di mozzarella di bufala;

d) 20 gr di parmigiano grattugiato;

e) maggiorana;

f) 1 spicchio di aglio;

g) olio extra vergine d’oliva;

h) sale.

La preparazione

Innanzitutto, dobbiamo lavare i pomodori e tagliarne la parte superiore, per poi metterla da parte. Svuotiamoli con un cucchiaio e conserviamone anche l’interno, poi saliamoli e riponiamoli a testa in giù in modo da fagli perdere tutta l’acqua.

Tritiamo uno spicchio d’aglio e mettiamolo sul fuoco con un filo d’olio, per un paio di minuti, fino a farlo appassire. A questo punto aggiungiamo la polpa dei pomodori conservata precedentemente e aggiustiamola di sale.

Uniamo poi il riso e facciamo cuocere il tutto per circa un quarto d’ora, mescolando frequentemente. È importante anche ricordare, in questo passaggio, che dovremo lasciare il riso molto al dente in modo da permettergli di terminare la cottura in forno. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo abbondante maggiorana.

A questo punto, rimettiamo il riso a cuocere per circa un minuto, controlliamo il sale e una volta tolto dal fuoco aggiungiamoci tutto il parmigiano.

Farciamo ora i pomodori con una cucchiaiata del riso preparato, per poi completare con la mozzarella di bufala a pezzettini; copriamo con la parte superiore precedentemente tenuta in disparte e posizioniamoli su una teglia foderata con carta da forno.

Per finire, cuociamo il tutto per 30 minuti circa a 180°C in un forno statico fino a che non si saranno dorati per bene. Ricordiamoci che se i “cappelletti” iniziano a scurirsi troppo basterà toglierli e rimetterli appena prima della fine della cottura. A cottura finita serviamoli tiepidi.

Ecco allora pronti i nostri fantastici pomodori ripieni di riso e bufala in una ricetta facile, economica e da leccarsi i baffi.

