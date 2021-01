La zucchina è una verdura che è molto presente nelle tavole degli italiani. Dallo svezzamento dei bambini, ai brodini per anziani, la zucchina si è ritagliata un suo posto ben specifico nella cucina italiana e non ha intenzione di andarsene per nessun motivo.

Gli antipasti con questo ortaggio sono davvero tantissimi e oggi proponiamo delle fantasiose barchette di zucchine farcite.

Si preparano davvero in fretta e la Redazione di Proiezionidiborsa le consiglia per aprire una cena, magari con amici.

La ricetta può essere anche adatta in versione vegana, sostituendo lo yogurt bianco con quello di soia.

Ingredienti

4 zucchine molto grosse;

1 carota;

1/2 costa di sedano;

2 cucchiaini di yogurt bianco o yogurt greco bianco;

1 ciuffo di prezzemolo;

olio d’oliva;

1 patata piccola;

sale;

pepe.

Fantasiose barchette di zucchine farcite

Laviamo bene le zucchine e togliamo le estremità. Apriamole quindi a metà e, con l’aiuto di un cucchiaino da caffè o un coltellino ben affilato, togliamo l’interno, stando attenti a non romperle. Prepariamo una pentola d’acqua salata e portiamola a bollore. Quando l’acqua avrà raggiunto il punto di ebollizione, saliamo l’acqua e tuffiamoci dentro le zucchine. Dovranno sbollentare per massimo cinque minuti.

Prendiamo la polpa tolta dalla zucchina e tagliamola a dadini. Puliamo quindi la carota, la patata, il sedano e tagliamo tutto a dadini, unendo tutte le verdure alla polpa di zucchina.

Prendiamo una padella, versiamoci un filo d’olio a crudo e scaldiamolo per fare il soffritto. Versiamo tutte le verdure dentro la padella e facciamo andare la cottura per circa 15 minuti al massimo. Le verdure dovranno infatti solo dorarsi.

Prendiamo le verdure cotte a questo punto, e trasferiamole dentro una terrina. Aggiungiamo quindi lo yogurt, il trito di prezzemolo, il pepe e mescoliamo per bene.

In un piatto da portata, adagiamo le barchette di zucchine e, con l’aiuto di un cucchiaio, riempiamole con il composto allo yogurt.

Serviamo con un ciuffo di prezzemolo intero.