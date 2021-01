Preparare il tofu in modo appetitoso non è molto facile, perché spesso quello confezionato è già pronto. Eppure, con un po’ di fantasia, possiamo rendere questo piatto molto semplice un piatto unico gustoso e saporito, come per questa fantasia di verdure al forno con tofu. Il trucco di questa ricetta sono le verdure, tutte di stagione, che vanno a dare una spinta in più al nostro tofu.

Si possono utilizzare vari tipi di tofu ma per una ricetta perfetta si consiglia il tofu affumicato, per un gusto ancora più deciso e molto gustoso.

Ingredienti

800 gr di tofu affumicato;

2 peperoni (di colore a piacere);

2 cipolle rosse;

4 pomodori san marzano;

1 melanzana;

olio d’oliva;

sale;

pepe.

Fantasia di verdure al forno con tofu

Per prima cosa, scartiamo il nostro tofu e sciacquiamolo sotto l’acqua corrente per levare gli eventuali succhi rimasti dalla confezione. Asciughiamolo con della carta assorbente e mettiamolo su di un piatto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Con l’aiuto di un coltello, tagliamo il tofu a fettine spesse al massimo 1 cm. Scaldiamo la griglia sul fornello e, quando sarà bollente, adagiamoci il tofu. Grigliamo il tofu per circa 5 minuti, stando bene attenti a grigliare entrambi i lati.

Puliamo quindi tutte le verdure. Tagliamo a tocchetti i peperoni, togliendo le calotte e i semi interni e procediamo col pulire bene la cipolla. Tagliamo la cipolla a rondelle e tagliamo a cubetti i pomodori, levando anche qua le calotte.

Prendiamo una teglia da forno, ricopriamola di carta e adagiamoci le verdure. Ungiamo le verdure con l’olio, saliamo, pepiamo e inforniamo a 180° per circa 20 minuti, le verdure dovranno cuocersi per bene.

Quando i venti minuti saranno passati, spostiamo la teglia nella parte bassa del forno e cuociamo per altri 10 minuti.

Prendiamo un piatto da portata e adagiamoci le verdure al forno, poi il tofu. Condiamo con altro olio e sale e serviamo ben caldo.