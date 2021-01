Le frittate sono davvero un piatto che salva la cena e che ci fa sbrigare quando siamo di fretta. Si possono preparare la mattina, prima di andare al lavoro, e possono essere consumate sia fredde che calde, come questa fantasia estiva di uova in frittata con verdure estive.

Le verdure contenute in questa frittata possono essere tutte verdure di stagione a seconda dei gusti personali, non cambierà però il gusto e la morbidezza di questo piatto particolarissimo. La versione che vogliamo presentare oggi richiama alla mente il gusto della primavera e dell’estate che attendiamo tutti con ansia.

La presenza della patata e dei suoi amidi danno una morbidezza in più al piatto e lo rendono anche molto digeribile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

8 uova;

1/2 melanzana;

2 zucchine;

1 patata;

1 tazza di piselli;

2 pomodori;

1 ciuffo di basilico;

70 gr di fontina;

peperoncino in polvere;

4 cucchiai di olio d’oliva;

sale qb.

Fantasia di uova in frittata con verdure estive

Cominciamo la nostra ricetta tagliando a metà la melanzana, cospargiamola di sale e lasciamola a spurgare della sua acqua per circa una mezz’ora. Passata la mezz’ora, laviamo via il sale dalla melanzana, asciughiamola, tagliamola a dadini e facciamola rosolare in un bel tegame con il filo d’olio.

Uniamo nel tegame la patata ridotta a dadini, le zucchine tagliate a rondelle, i piselli lessati e i pomodori privati della loro buccia. Facciamo cuocere a fiamma moderata col coperchio per i primi quindici minuti, poi leviamo il coperchio e continuiamo la cottura senza coperchio, mescolando di continuo. Quando tutte le verdure saranno ben cotte, saliamo e aggiungiamo il basilico sminuzzato. A parte, sbattiamo le uova e insaporiamole con il sale e il peperoncino. Tagliamo a cubetti la fontina e aggiungiamola alle uova. Aggiungiamo il composto al tegame con le uova e cominciamo la cottura delle uova. Facciamo cuocere un lato della frittata poi, con l’aiuto di un piatto, rovesciamo la frittata e continuiamo la cottura sull’altro lato.

Quando entrambi i lati saranno cotti, tagliamo la frittata a fettine o a dadini e serviamola calda o tiepida.