Fan delle orchidee? Ma come si cura questo fiore? Che belle le orchidee e che bello è quando riesci a tenere in vita una pianta senza ucciderla dopo pochi giorni? La passione per le piante secondo una recente indagine di mercato è un business che sta crescendo sempre di più. Soprattutto le nuove generazioni si stanno avvicinando al mondo della flora. In questa indagine è infatti emerso che la causa di questa passione per le piante è data dalla solitudine di questa nuova generazione e dal fatto che molti vivono in città e non hanno il verde attorno.

Questo li porta ad adornare la casa di verde per sentire di meno la pressione della città e il suo grigio. Se tra le piante più vendute si hanno i cactus o in generale le piante grasse, un’altra pianta molto venduta è l’orchidea. Molto difficile però da mantenere viva, poiché è un fiore super delicato.

Per i fan delle orchidee, partiamo dal presupposto che non tutte le orchidee sono uguali. Ci sono quelle semplici da coltivare e quelle che richiedono qualche attenzione in più. L’orchidea è una pianta da fiore tropicale e per questo è necessario ricreare il più possibile il suo habitat originale. L’umidità è essenziale, e i posti per lei più adatti sono il bagno e la cucina. L’illuminazione perfetta è la luce intensa, ma non diretta. Infatti i raggi del sole rischiano di danneggiare le verdi foglie. Quindi posiziona la pianta vicino a una finestra schermata da una tenda per evitare il sole diretto.

Come devo annaffiarle?

Ecco la parte più importante. Come annaffiare le nostre orchidee. Infila un dito nel vaso a circa un centimetro di profondità e se senti il terriccio asciutto procedi con l’acqua, altrimenti aspetta ancora un paio di giorni. I metodi per annaffiare la pianta sono due: immersione a bagnomaria e nebulizzazione. Quindi prendi la tua pianta immergila in un catino d’acqua e aspetta che il terriccio assorba l’acqua, ovviamente non tutta. Una volta che la terra ha assorbito l’acqua procedi con il nebulizzatore sulle foglie.