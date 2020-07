Si sa che i limoni piacciono a tutti. Oltre a essere un frutto sano e gustoso, il limone ha tantissime proprietà benefiche. E lo si può utilizzare in molti modi. Dalla manicure alle pulizie domestiche, questo frutto è davvero una risorsa. Ma, visti i tanti usi, capita spesso di finirli in fretta. E quindi continuiamo a comprarli, svuotando anche il portafoglio. Perciò, siete dei fan dei limoni? Ecco come potete averne una quantità illimitata.

Fan dei limoni? Ecco come potete averne una quantità illimitata

Se siete fan dei limoni e volete avere sempre tanti limoni in casa, ecco un piccolo trucco. Potrete infatti coltivarli da voi in modo semplicissimo. Avrete bisogno di pochissimi accorgimenti, e vedrete una pianta di limoni spuntare direttamente in casa vostra! E non pensiamo solo a quanto sia utile. Immaginate anche quanto possa essere bello vedere tutti quei limoni di prima mattina! Vi servirà un limone, un contenitore, un luogo nella casa con molta luce e un po’ di terra organica.

Come coltivali a casa vostra

Mettete la terra nella pentola e aggiungete dell’acqua. Tagliate poi il limone e selezionate il seme con la forma che credete sia migliore. Infilatelo in un piccolo buco nel terreno e coprite con acqua e terra. Coprite poi il contenitore con la plastica. In questo modo l’umidità se ne andrà! Ora cercate un luogo nella vostra casa ben illuminato e mettete lì la vostra futura pianta di limoni. State attenti a non annaffiarla troppo.

Dopo un paio di settimane, la vostra pianta inizierà a crescere. Togliete il coperchio e fate prendere del sole alla vostra pianta. Avrà bisogno di almeno otto ore di luce al giorno! Innaffiate regolarmente e aggiungete il fertilizzante se necessario. In pochissimo tempo il vostro albero di limoni sarà pronto per essere spostato in giardino. E voi avrete una quantità illimitata di questo frutto buonissimo sempre con voi!