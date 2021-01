A molti, se non a tutti, sarà capitato almeno una volta nella vita di ritrovarsi con una terribile fame notturna. Magari sorge subito dopo cena, mentre va in onda il programma tv preferito. O quando ci si infila a letto e non si riesce a prendere sonno.

Ebbene, tutti coloro che si riconoscono in questa situazione possono tirare un sospiro di sollievo. Infatti, per combattere e prevenire la temuta fame notturna, esiste un rimedio efficace. Permetterà di non vanificare tutti gli sforzi fatti per raggiungere il tanto agognato peso forma.

Fame notturna, ecco il metodo infallibile per sconfiggerla, grazie agli psicologi intervistati dagli Esperti di ProiezionidiBorsa. È una combinazione di azioni che calmano il nostro cervello.

Fame notturna in calo se si spengono i device

Per cercare di affievolire la sensazione di fame durante le ore notturne, bisognerebbe praticare una sorta di rituale, almeno mezz’ora prima di andare a dormire.

Per prima cosa dobbiamo spegnere o allontanare tutti gli apparecchi elettronici, come cellulare, Pc o tablet. Dobbiamo smettere, insomma, di guardare tutti quegli strumenti sui quali potrebbero comparire pubblicità di alimenti che ci risvegliano la fame.

Creare l’atmosfera del riposo

È opportuno spargere per bene tutt’attorno alla camera da letto oli ed essenze profumate alla lavanda. Magari prima di dedicarsi ad attività rilassanti come la meditazione o le carezze al proprio cane o gatto.

In alternativa, per placare l’istinto di fame, si può chiedere ausilio al potere calmante della musica. Una buona playlist da tenere accanto al comodino può distrarci dalla voglia di andare a “setacciare” in cucina il contenuto del nostro frigorifero.

Così come un bel bagno caldo con candele accese ed essenze profumate, in grado di rigenerare il nostro corpo e la nostra mente.

Nel caso la fame sia proprio insostenibile, ecco alcuni alimenti che possono ridurre il nostro appetito senza farci mettere sù troppi chili. Mezza galletta di riso, un cucchiaio di frutti secchi rossi disidratati, un cubetto di prosciutto cotto magro. Infine, qualche fiocco d’avena, un cereale che accelera il metabolismo.