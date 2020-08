Nel weekend avevamo messo l’accento sulla tendenza a due velocità fra i diversi indici azionari internazionali. Ieri un rimbalzo corposo sembra propendere a favore dell’ipotesi rialzista. Ma è così? Oggi ci chiediamo: falso segnale sui mercati azionari settimana scorsa o quello di ieri?

Nel momento che scriviamo ci troviamo le quotazioni sono le seguenti:

Dax Future

12.682

Eurostoxx Future

3.256

Ftse Mib Future

19.455

S&P 500

ieri sera ha chiuso a 3.294,61

Facciamo un ripasso veloce delle previsioni annuali in corso.

Frattale previsionale su scala settimanale dal 1 gennaio al 30 dicembre 2020

In blu grafico delle Borse mondiali fino alla settimana numero 30 (la scorsa settimana)

In rosso la nostra previsione annuale

Le previsioni non vedono particolari problematiche all’orizzonte per le Borse mondiali anzi il movimento rialzista iniziato a fine marzo dovrebbe continuare. I massimi annuali sono attesi fra fine ottobre e metà novembre.

Il segnale della scorsa settimana come andava inquadrato?

Le chiusure di settimana inferiori ai seguenti livelli

Dax Future

12.765

Eurostoxx Future

3.287

Ftse Mib Future

19.935

hanno generato un segnale ribassista di medio periodo (in ottica 1/3 mesi).

Invece la chiusura dello S&P 500 Indice superiore ai 3.200 ha generato un segnale di continuazione rialzista.

Cosa è cambiato con il segnale di ieri?

Falso segnale sui mercati azionari settimana scorsa o quello di ieri?

Per lo S&P 500 non è cambiato nulla, anzi il segnale rialzista in corso continua a prendere forza. Per gli altri indici azionari europei invece la situazione grafica è ancora in bilico e davvero poco chiara.

Come regolarsi quindi?

La tendenza ribassista in corso verrà invalidata se si formeranno i seguenti swing:

Dax Future

La chiusura giornaliera superiore a 12.517 ha fatto partire un rimbalzo ma il segnale di fine ribasso verrà rappresentato soltanto da una chiusura del 7 agosto superiore ai 12.973. Nuovi ribassi invece con chiusure giornaliere inferiori a 12.266.

Eurostoxx Future

La chiusura giornaliera superiore a 3.242 ha fatto partire un rimbalzo ma il segnale di fine ribasso verrà rappresentato soltanto da una chiusura del 7 agosto superiore ai 3.324. Nuovi ribassi invece con chiusure giornaliere inferiori a 3.158.

Ftse Mib Future

una chiusura giornaliera superiore a 19.520 farebbe partire un rimbalzo ma il segnale di fine ribasso verrà rappresentato soltanto da una chiusura del 7 agosto superiore ai 20.150.

Invece, la tendenza rialzista in corso rimarrà intatta se si formeranno i seguenti swing

S&P 500

una chiusura giornaliera superiore a 3.220 farebbe continuare il rialzo in corso. Il segnale di fine rialzo verrà rappresentato soltanto da una chiusura del 7 agosto inferiore ai 3.200.

Consigli sull’ operatvità da mantenere

Operare intraday su Dax, Eurostoxx e Ftse Mib Future e in ottica intraday e multidays Long sullo S&P 500.

Siamo in un momento davvero decisivo dove nulla va lasciato al caso e le chiusure giornaliere di contrattazione continueranno ad assumere un’importante valenza grafica.