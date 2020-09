Soffrire di dolori articolari mentre si dorme è un problema molto comune. Potrebbe sembrare quasi superficiale a chi non lo ha mai provato. Ma svegliarsi con un dolore lancinante causato da questo fastidio, non è cosa da poco. L’artrite, in più, non permette neanche di addormentarsi a tantissime persone. E una conseguenza immediata è l’insonnia. Non esiste una vera e propria cura purtroppo. Ci sono, però, dei modi per alleviare il dolore in maniera consistente. Si tratta di alcune tecniche che andrebbero applicate poco dopo cena. In questo modo, dopo qualche tempo, i dolori che si avvertono dovrebbero ridursi. Perciò, fallo prima di andare a dormire e i dolori articolari notturni acuti saranno solo un lontano ricordo.

Perché quando vado a letto sento più dolori?

Intanto cerchiamo di capire perché il dolore durante la notte è così forte. Nell’arco della giornata, può capitare di sentire dei fastidi molto forti a causa dell’artrite. Ma, maneggiando diversi oggetti e muovendoti, riscaldi in modo involontario le tue articolazioni. Di notte, invece, stando fermo sul letto, il tuo corpo si raffredda. E, quindi, il dolore diventa più intenso. Cerchiamo allora di capire come possiamo alleviarlo.

Ecco alcuni consigli per combattere il dolore articolare notturno

Un’ora prima di andare a dormire, adotta questo metodo. Riempi una bacinella con un litro d’acqua calda e aggiungi 2 rami di rosmarino. Immergi in questa soluzione la zona colpita dall’artrite. Ripeti questa operazione per cinque volte. Il dolore si allevierà in modo rapido!

Oltre ad attuare questo metodo, prima di dormire, prepara anche un infuso allo zenzero, (ti ricordiamo però di non assumerlo, se hai questi problemi!). Fai bollire l’acqua e aggiungi 3 grammi di zenzero e un cucchiaino di miele. Dopo quindici minuti, il tuo infuso sarà pronto!

Quindi, immergi le articolazioni in acqua e rosmarino e bevi un po’ di infuso allo zenzero. Fallo prima di andare a dormire e i dolori articolari notturni acuti saranno solo un lontano ricordo!

Se dovessi continuare a sentire un dolore lancinante, la scelta sarà solo una. Dovrai, infatti, rivolgerti a un medico che potrà indicarti la strada più giusta per il tuo caso specifico.