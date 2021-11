Le paure sono insite in ognuno di noi. In realtà non nasciamo con la paura di qualcosa, bensì ce la creiamo con il tempo. Potrebbe essere addirittura la società a crearla per noi e a cucirla su di noi. Quando nasciamo non abbiamo paura di nulla. Quante volte si vedono bambini piccoli arrampicarsi in ogni dove o fare qualcosa di pericoloso come se niente fosse? Chi ha più paura sono proprio gli adulti che, conoscendo i pericoli, li esortano a fare più attenzione.

Certo è che ci sono paure e paure. Ci sono quelle che riguardano, appunto, i pericoli che possono far timore a chiunque, e quelle che riguardano paure soggettive. Sono proprio quest’ultime che a qualcuno fanno più paura che ad altri. Gli astri ci dicono che alcuni segni zodiacali sono più predisposti ad aver timore di un qualcosa rispetto che ad altro. Ad esempio, fallire nel lavoro o perdere tutti i soldi, ecco quali sono le più grandi paure di ogni segno zodiacale.

Una piccola distinzione

Bisogna prima di tutto distinguere tra paure e fobie. La paura è uno stato mentale che ci aiuta a fronteggiare in quel determinato momento un particolare evento di rischio. Una paura può andare e venire a seconda del luogo e del tempo in cui ci si trova. La fobia è qualcosa di insito in noi. Abbiamo la fobia di un qualcosa quando, quel qualcosa, non è un reale pericolo ma a noi suscita ansia e preoccupazione esagerata. La fobia è una paura, apparentemente, ingiustificata ma che è scaturita, probabilmente, da un evento traumatico. Possiamo eliminare la fobia verso qualcosa solo tramite percorso psicoterapeutico, mentre la paura verso qualcosa può andare e venire senza destare in noi troppa preoccupazione.

Fallire nel lavoro o perdere tutti i soldi, ecco quali sono le più grandi paure di ogni segno zodiacale

Ariete – essendo un segno pieno di energia e coraggio, si potrebbe pensare che non abbia paura di nulla. In realtà questo suo aspetto nasconde una forte insicurezza e paura del fallimento. Che sia in ambito lavorativo o sociale, l’Ariete ha molta paura di fallire e di non riuscire a realizzarsi.

Toro – un segno molto legato alla ricchezza. La sua più grande paura è quella di perdere tutti i suoi averi. Anche se, apparentemente, può sembrare un segno avido in realtà è molto dedito alla sua famiglia perché vi è molto legato.

Gemelli – i Gemelli sono un segno gioioso, brillante e pieno di risorse con tanta voglia di fare. La paura di chi è nato sotto questo segno è proprio il timore di non avere tempo di poter far tutto. Che la propria vita finisca prima di aver completato la loro “lista di cose da fare prima di morire”.

Cancro – Un segno molto emotivo. Anche se apparentemente può sembrare timido ama circondarsi di amici e persone care. La sua più grande paura è quella di rimanere solo.

Leone – da buon Leone, questo segno è molto pieno di sé e il suo timore più grande è quello di essere trascurato e messo da parte. Se si vuole spaventare un Leone basterà ignorarlo e lui entrerà subito in paranoia.

Vergine – La Vergine ha due grandi paure: quella di venire traditi da chi si ama, che siano amici o compagni di vita, e quella di non riuscire ad organizzarsi. Infatti, riguardo quest’ultima affermazione, questo segno è molto schematico. Pianifica sempre tutto e se qualcosa non va come aveva previsto entra in crisi.

Continuiamo con gli altri

Bilancia – la sua più grande paura è quella di sbagliare. Essendo un segno molto indeciso, ha paura di prendere la decisione sbagliata e assumersene la responsabilità.

Scorpione – questo segno ha paura dei legami. Avendo un’indole da spirito libero, a cui piacciono le avventure e la passione smisurata, l’amore e gli impegni lo terrorizzano.

Sagittario – un altro segno che ama la libertà, viaggiare e il mutamento. La sua paura è proprio quella di sentirsi in gabbia. Ha il timore di rimanere intrappolato in un luogo o in una relazione tossica.

Capricorno – apparentemente un segno scontroso che odia tutto e tutti. In realtà quando un capricorno ama, ama profondamente. Ma ha molta paura di lasciarsi andare e dar fiducia alle persone.

Acquario – i nati sotto questo segno hanno paura di essere sottomessi. Ha il terrore di perdere la propria autonomia e fa davvero di tutto per preservarla.

Pesci – conosciuti come i sognatori dello zodiaco anche in questo caso non si smentiscono. La loro più grande paura è proprio quella di dover crescere. Hanno il timore di assumersi le responsabilità che la vita gli pone difronte e di dover necessariamente accantonare i propri sogni.