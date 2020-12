Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Vuoi creare uno spazio segreto sullo smartphone? Attiva questa opzione sul telefono e alcune foto, messaggi, app saranno tutte private. Il nostro telefono è accessibile a tutti, ovviamente se prima forniamo il codice di sicurezza, sennò no. Quando diamo il nostro cellulare a qualcuno, questo avrà libero accesso a ogni cosa: foto, messaggi e applicazioni che magari vogliamo tenere per noi e non condividere per determinati motivi. Allora fai così con lo smartphone per creare uno spazio segreto.

Se, però, uno tiene lo smartphone per sé e non vuole condividere il codice segreto allora ha qualcosa da nascondere. A volte è vero, altre volte no, magari ci sono semplicemente cose private che non si ha voglia di condividere con il resto del mondo o non si è ancora pronti. Per questo motivo, or, è possibile creare uno spazio segreto dove inserire tutte le cose che vogliamo tenere per noi, un po’ come un diario dei segreti, o un cassetto chiuso e la chiave è appesa al nostro collo.

Fai così con lo smartphone per creare uno spazio segreto

Lo spazio segreto è possibile crearlo su iPhone, Samsung, Huawei e Xiaomi. Ad esempio su iPhone per nascondere una foto basta cliccarci sopra, poi cliccare sul pulsante condividi e cliccare su “Nascondi”.

Su Huawei invece è possibile creare uno spazio privato, praticamente un’altra schermata principale a cui avrà accesso solo il proprietario. Basta infatti andare su “Impostazioni” poi “Privacy”, poi cliccare su “Spazio privato”. Ora cliccare su “Attiva” e seguire le istruzioni sullo schermo per creare uno spazio privato. Per nascondere lo spazio privato, sempre in quelle impostazioni vi è la voce “Nascondi spazio privato”, così nessuno potrà sapere mai della sua esistenza.

Questa stessa funzione esiste anche per Samsung, basta infatti andare sempre su “Impostazioni” e cliccare su “Modalità privata”, poi seguire le varie indicazioni fornite dallo smartphone. Procedimento uguale se si usa uno Xiaomi.

