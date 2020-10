Le unghie sono non hanno esattamente tutta l’attenzione che meriterebbero. E non ci riferiamo solo al lato estetico. Parlando di quello, vediamo per esempio quando le donne ci pongano attenzione. Tra gel, ricostruzione e smalto, di certo questo aspetto non rappresenta un problema. Ma per quanto riguarda la salute delle nostre unghie? Ci facciamo davvero attenzione? Perché, forse, dovremmo prestare una maggiore attenzione. Quindi, fai controllare le tue unghie perché potrebbero farti capire se hai queste gravi malattie.

Lo stato delle unghie rivela molto sulla nostra salute

A spiegarci il perché dovremmo prestare attenzione allo stato delle nostre unghie è il chirurgo Eric Presser. Il dottore infatti ci spiega che, il modo in cui appaiono le nostre unghie, può farci rendere conto di molte cose. Per esempio, del rischio che corriamo di avere alcune malattie molto serie senza saperlo.

Ecco perché si dovrebbe fare il test della finestra di Schamroth. Si tratta di un test che può prevedere alcune malattie a giudicare dalla salute delle nostre unghie e da una caratteristica in particolare. Vediamo allora quale e come funziona.

Test della finestra di Schamroth, ecco di cosa si tratta

Il test si basa fondamentalmente su una caratteristica in particolare delle nostre unghie. Stiamo parlando del clubbing. Se non lo hai mai sentito, non ti preoccupare. Si tratta semplicemente del caso in cui le sommità delle dita si allargano, portando l’unghia a curvarsi attorno durante la crescita. Gli esperti raccomandano una particolare cautela a questo aspetto. Infatti, può indicare l’arrivo di malattie croniche piuttosto serie. Tra queste, la più grave è una fibrosi polmonare piuttosto pesante.

A unirsi alla lista, anche morbo di Crohn, colite e mesotelioma. Perciò, fai controllare le tue unghie perché potrebbero farti capire se hai queste gravi malattie. Ed è sempre meglio mettere la salute al primo posto!

