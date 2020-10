Ci sono dei segni che presenta il nostro corpo e a cui normalmente non si dà importanza. Sono segnali spesso sottovalutati, ritenuti passeggeri, ma che invece nascondono una situazione ben più grave. Fai dunque attenzione se hai uno di questi sintomi, perché potresti avere un grave problema di salute.

Sintomi sottovalutati del diabete

Il diabete è dovuto ad un tasso elevato di zuccheri nel sangue. In genere questa malattia si manifesta con sintomi ben noti: la necessità di bere molto, dimagrimento inspiegabile, desiderio di andare a urinare spesso.

Ma ci sono alcune sue manifestazioni che normalmente non colleghiamo ad esso. Piccoli fastidi, cose passeggere che non sospettiamo minimamente possano essere i campanelli di allarme di qualcosa di ben più grave. Eccoli descritti qui di seguito.

Prurito cutaneo e forfora

Il tasso alto di glucosio nel sangue rende la pelle più secca. Di conseguenza diventa molto più sensibile e spesso ci dà prurito. Questo si manifesta alle mani, braccia, gambe e piedi, insomma agli arti, che sono le zone periferiche più sensibili.

Se si avvertisse questo prurito, in maniera costante e per di più non riconducibile ad altre patologie come l’allergia stagionale, allora converrebbe parlarne col medico.

La forfora è un altro fattore da tener presente. Infatti il sangue in circolazione carico di glucosio mette in allarme il corpo che cerca di liberarsene attraverso le urine. Un’azione costante dell’organismo in questo senso ha come conseguenza di provocare una certa disidratazione, che porta secchezza alla pelle, anche nella zona del cuoio capelluto. E’ così che nasce la forfora che potrebbe essere un altro segno premonitore del diabete.

Russare e difficoltà d’udito

Fai attenzione se hai uno di questi sintomi perché potresti avere un grave problema di salute. Durante il sonno a molti capita di russare e non solo. In effetti è facile che chi russa, faccia anche delle lunghe pause del respiro, note come apnea notturna. Queste pause sregolano la fornitura d’ossigeno al sangue, interrompendo così il lavoro del metabolismo sugli zuccheri. La mancanza di respiro durante il sonno provocherebbe così un certo accumulo di zucchero nel sangue.

Anche un abbassamento della capacità di udito può essere dovuta al diabete, come lo attestano determinati studi. Questo dipende sempre dall’alto tasso di zucchero nel sangue che provoca microlesioni al sistema uditivo, attaccandone il nervo e i vasi sanguigni. La conseguenza di ciò è una certa difficoltà a capire quello che viene detto, oppure la necessità di ascoltare radio o televisione a volumi più alti di prima.

Se si captassero questi segnali di allarme che invia il nostro corpo, allora sarebbe meglio sottoporsi al parere del medico.