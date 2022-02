Il mese di marzo è alle porte e con esso tutta una lunga lista di verdure e ortaggi di stagione veramente gustosissimi. Utilizzare prodotti stagionali per le proprie ricette significa ottimizzare al meglio i risultati senza dover fare troppa fatica. Un ortaggio di stagione è nel pieno del suo gusto e serve solamente esaltarne il sapore con la ricetta giusta.

Tra asparagi, carciofi, carote, cavolfiori, bietole e broccoli la scelta è davvero vasta. Ma in questa lista è possibile inserire anche un ortaggio dal nome curiosissimo. Si tratta degli agretti, anche conosciuti come barba di frate, barba di cappuccino o roscani. I modi di cucinarli come antipasto o come contorno sono davvero tantissimi. Ma come farne un primo piatto eccezionale? E quali ingredienti accostare per valorizzare al meglio il sapore degli agretti?

Tra i migliori abbinamenti possibili

Sembrerebbero numerosissime le proprietà di questa verdura di stagione. Gli agretti faciliterebbero il transito intestinale e sono ottimi se preparati in uno di questi modi.

Essi sono squisiti tanto al vapore che lessati. Serve pulirli con un coltellino per eliminare le radichette poste alla base, eventuali parti gialle e la parte finale più dura. Poi, basta solo lavarli accuratamente con acqua fredda più volte.

Gli agretti sposano bene il sapore del salmone, della pancetta, dei pomodori secchi, delle olive. Tuttavia, sono ottimi anche nelle insalate, come con pollo e carciofi, o per le frittate come gli asparagi. Qualcuno adora prepararli con il pomodoro, qualcun altro con il limone. Ed ecco uno dei modi più gustosi di cucinarli con la pasta.

Gli ingredienti per un primo piatto con gli agretti davvero speciale (dosi per 4 persone)

320 grammi di pasta del formato preferito;

150 grammi di agretti;

circa 8 filetti di acciughe;

uno spicchio di aglio;

olio d’oliva a piacere;

sale q.b.

Faciliterebbero il transito intestinale e sono ottimi in padella non solo con la pasta e lo speck o il pomodoro

Dopo aver pulito e lavato gli agretti, servirà sbollentarli in acqua salata bollente sul fuoco per circa 5 minuti. In questa fase è possibile anche procedere a una loro cottura a vapore, ma lessarli servirà a smorzarne un po’ il sapore.

Scolare gli agretti e passarli sotto acqua fredda per bloccare la cottura. Questo passaggio è anche un trucchetto per mantenerne il verde.

Scaldare il padella olio, aglio, peperoncini e acciughe e aggiungere gli agretti. Scolare la pasta al dente e saltarla in questo condimento.

