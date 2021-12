Un altro cenone è alle porte e come ogni grande abbuffata che si rispetti non potrà non far parte delle tavole di questi giorni di festa, l’antipasto.

L’antipasto fa un po’ da apripista per i piatti successivi ed è anche un po’ il nostro cavallo di battaglia, per mettere a proprio agio gli ospiti. Preparare un antipasto ricco di gusto e colori, che sia bello e allo stesso tempo delizioso da mangiare è indispensabile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Sì ad antipasti a base di pesce, gamberetti, polpo all’insalata ma anche a piatti a base di carne come soppressata e salumi vari. Anche la mozzarella gioca un ruolo chiave nella preparazione di gustosi antipasti.

Sì anche a tartine di pasta sfoglia, gâteaux di patate, frittelle d’alghe e baccalà fritto. Una buona alternativa per portare in tavola un piatto prelibato ma diverso dal solito, è questo delizioso e veloce antipasto lascerà tutti gli ospiti senza parole. Inoltre non solo roast beef e vitello tonnato ma questo secondo piatto gustoso e croccante per fare un figurone ideale per il cenone di Natale e Capodanno.

Facilissimo da preparare pronto in soli 5 minuti ecco l’antipasto di Capodanno delizioso consigliato dai migliori chef per fare un figurone

Il piatto che vogliamo proporre oggi è davvero una delizia per il palato. Caratterizzato da sapori decisi è davvero un mix di odori e sapori raffinatissimi.

Un antipasto realizzato con ingredienti semplici, ma dal sapore deciso in contrasto tra loro. Infatti oltre alla ricotta e alle acciughe saranno anche presenti le prugne californiane, che regalano al piatto un retrogusto dolciastro.

Crostoni di pane acciughe e ricotta

Ingredienti per 4 crostoni:

4 fette di pane cafone;

160 grammi di ricotta a scelta;

5-6 prugne secche;

2 cucchiai di parmigiano;

8 filetti di alici;

8 pomodorini gialli tagliati;

Noce moscata, scorza di limone.

Procedimento

Affettare il pane e oliare le fette con l’olio delle alici; tostare le fette di pane in padella per 2 minuti.

In una terrina mescolare ricotta, parmigiano, noce moscata e scorza di limone. Spalmare le fette di pane con la ricotta; tagliare i pomodorini a metà e riporli sulle bruschette di pane. Avvolgere con i filetti di alici le prugne secche e riporle sulla bruschetta e servire.

Se si preferisce un sapore più piccantino o speziato è possibile aggiungere del peperoncino o del timo.

Dunque, facilissimo da preparare pronto in soli 5 minuti ecco l’antipasto di c Capodanno delizioso consigliato dai migliori chef per fare un figurone.

Approfondimento

Non solo latte e formaggi, è questo il piatto da portare in tavola in inverno per fare il pieno di calcio e fosforo