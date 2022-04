Facilissimi e veloci questi antipasti pasquali con o senza pasta sfoglia e sono anche sorprendentemente creativi e originali

Il pranzo di Pasqua è ormai alle porte e questo significa una cosa sola: molto probabilmente questo sabato saremo molto impegnati in cucina. Dopo essere riusciti a rintracciare le più disparate ricette, infatti, non resta altro da fare che rimboccarsi le maniche e mettersi all’opera. Alcune preparazioni rimangono vere e proprie certezze, come nel caso delle uova in salsa tonnata, che possiamo proporre anche nella versione al salmone.

Proprio nell’ottica di cambiare un po’ e rallegrare la tavolata rendendola quanto più conviviale possibile, abbiamo pensato di suggerire altri stuzzichini semplici ma golosi.

Un esempio sono le girelle alla barbabietola, coloratissime e vivaci, oltre che furbissime: basta leggere la lista degli ingredienti per accorgersene. Potremmo servirle con un’altra tipologia di roll di altrettanto irrisoria esecuzione, ovvero i rotolini di mortadella e granella di pistacchio. Basta prendere del pane per tramezzini, farcirlo con mortadella e formaggio spalmabile e arrotolarlo, mettendo poi in frigo per far aderire bene la forma. Trascorsa una mezz’oretta, spalmiamo altro formaggio sulla superficie del rotolo ottenuto e completiamo guarnendo con la granella.

Spazio alla creatività

Ma quali altre leccornie preparare per dare il via alla grande abbuffata? Sono davvero facilissimi e veloci questi antipasti pasquali e di certo sapranno sorprendere gli occhi e il palato dei nostri commensali.

Altro grande classico sono i crostini salsiccia e stracchino: è sufficiente amalgamare i due ingredienti e spalmare l’impasto ottenuto sul pane. Poi basta solo tostare i crostini a 190° C per 10 minuti.

Anche delle semplici uova sode senza salse di alcun tipo possono trasformarsi in una ricetta che cattura la vista e il palato. Dopo averle sgusciate, basterà versarci sopra un composto a base di barbabietola, acqua e aceto e far riposare in frigorifero per 3 ore. In questo modo, il colore dovrebbe riuscire ad attecchire e nel frattempo potremmo dedicarci ad altre preparazioni per completare la tavolata.

Facilissimi e veloci questi antipasti pasquali con o senza pasta sfoglia e sono anche sorprendentemente creativi e originali

Un’altra idea creativa sono i tacos al pomodoro e Parmigiano, per i quali occorrono:

200 g di Parmigiano;

200 g di ricotta;

2 pomodori;

basilico e limone q.b.;

sale e pepe.

Si prendono uno o due cucchiai di Parmigiano grattugiato e si inseriscono in un coppapasta sistemato in padella, così da ottenere una cialda. Dopo averla leggermente ripiegata per darle la forma di un taco, farciamola con una mousse a base di ricotta, olio, sale, pepe e scorza di limone.

Non resta infine che guarnire il piatto da portata con foglie di basilico fresco e un ulteriore filo d’olio.

Approfondimento

Anziché fare sempre uova sode con salsa tonnata, sorprendiamo tutti con questo antipasto croccante e cremoso