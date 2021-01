Come abbiamo già detto in un articolo precedente, gennaio è il mese scelto dalla comunità vegana per parlare di questo stile alimentare. Tantissime ricette possono essere adattate in maniera vegana, ma a volte la mancanza di carne si sente. E qui entra quindi in gioco il seitan.

Queste facilissime scaloppine di seitan al limone sono un’ottima idea per un secondo saporito e facile da realizzare.

Si accompagna bene a un’insalatona mista condita con quello che più ci piace, sempre rimanendo vegan, ed è possibile prepararle con largo anticipo.

Ingredienti

800 gr di seitan al naturale;

5 limoni;

30 gr di farina;

1 rametto di rosmarino;

erbe aromatiche a piacere;

500 ml di brodo vegetale;

sale qb.

Facilissime scaloppine di seitan al limone

Tagliamo il seitan a fettine sottilissime in senso orizzontale. Scaldiamo bene la griglia e adagiamoci le fettine di seitan, avendo cura di cuocerle da entrambi i lati, ci vorranno circa 10 minuti per lato.

Prendiamo quindi il seitan cotto e prepariamo la marinatura. Prendiamo il succo di 3 limoni, l’olio, le erbe aromatiche a piacere come il timo, la maggiorana o l’alloro e mettiamoci dentro il seitan. Lasciamolo a marinare per circa un’ora.

Prepariamo quindi una cremina con il brodo vegetale. Prendiamo una padella e versiamoci dentro il brodo vegetale, la farina, il succo di un limone, l’olio e il sale. Facciamo cuocere il tutto a fuoco basso e portiamo il composto a bollore, dovrà ritirarsi e diventare una cremina soda. Quando il tutto si sarà addensato, togliamo il seitan dalla marinatura e poniamolo nella padella. Aggiungiamo quindi il rametto di rosmarino e proseguiamo la cottura, finché il seitan non avrà assorbito tutto il sughetto ormai denso.

Prepariamo un piatto piano e mettiamoci un limone tagliato a fettine sottili e un pezzetto del ramo di rosmarino utilizzato nella padella. Adagiamo la nostra fettina di seitan e serviamola con un contorno di insalata o una verdura ripassata.