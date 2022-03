Con questa ricetta la cucina sarà avvolta da un profumo delicato di limone e riusciremo a far felici grandi e piccini in soli 3 minuti grazie ad una ricetta speciale della nonna.

D’altronde, le nonne sanno sempre come accontentare i nipoti prendendoli per la gola. Quella che presenteremo oggi, altro non è che una semplice carezza d’amore. Una ricetta casalinga, semplice e veloce. Un po’ come questa crema al cioccolato buonissima, fatta dalla mamma e pronta in 10 minuti.

Le preparazioni fatte in casa, semplici e genuine, sono sempre una scelta vincente. Come resistere, ad esempio, alla classica e golosa torta di mele della nonna? Un vero asso nella manica che unisce generazioni intere grazie al sapore succoso delle mele. Ecco una versione da non perdere!

A proposito di mele, ricordiamo anche che una specie di mele in particolare, aiuterebbe anche circolazione, pelle e capelli.

A questo punto, allacciamo i grembiuli e mettiamo le mani “in pasta”. Ci vorranno 3 minuti d’impegno poiché è facilissima la torta frullata della nonna e si prepara in un lampo.

Mai provata la torta frullata con ricotta e marmellata? Ecco tutto l’occorrente.

Ingredienti

3 uova

180 g di zucchero;

250 g di farina tipo 00;

350 g di ricotta

100 ml olio di semi;

1 bustina di lievito per dolci;

1 scorza grattugiata di un limone;

marmellata dal gusto preferito q.b.

Facilissima la torta frullata della nonna che si prepara in 3 minuti, morbidissima e super veloce è perfetta da fare in casa. Preparazione

In un frullatore, inserire prima lo zucchero e la scorza di limone e frullare per 15 secondi. Dopo, aggiungere le uova intere, poi la ricotta, l’olio, la farina e il lievito. Frullare tutti gli ingredienti per altri 30 secondi. L’impasto diventerà subito liscio e omogeneo. Tuttavia, per un risultato ancora più denso, frullare per un altro minuto.

Successivamente, prendere una tortiera e ricoprirla di carta da forno. Versare al suo interno l’impasto. Livellare con un cucchiaio. Poi, versare la marmellata preferita, formando uno strato di circa 2 centimetri sull’impasto.

A questo punto, la torta è completa. Facile e veloce, sarà pronta in un batter d’occhio. Il resto del lavoro lo lasceremo fare al forno. Dunque, far cuocere in forno già caldo per 30 minuti con una temperatura di 180°C.

Una volta cotta, lasciar leggermente raffreddare e spolverare con zucchero a velo per un effetto ancora più goloso.

Questa torta frullata della nonna è morbidissima e profumata, perfetta da fare in casa quando si ha poco tempo.