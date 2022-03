Gli asparagi rappresentano la verdura regina della primavera e sono ricchi di sostanze benefiche per l’organismo. Rappresenterebbero, infatti, l’alimento disintossicante, dietetico e drenante per eccellenza. Oltre alle altre sue molteplici proprietà e benefici già trattati in precedenza in questa rivista. Oggi, invece, illustreremo come eseguire una ricetta light, facilissima da realizzare e fatta con ingredienti semplici. Si tratta del pollo con gli asparagi, piatto perfettamente indicato per chi tiene alla propria linea. Indicheremo la procedura da seguire e gli ingredienti necessari per cucinare per 4 persone.

Il tempo di preparazione complessivo richiesto è di 30 minuti, mentre quello di cottura di 15. Il petto di pollo in agrodolce si sposa bene con il sapore deciso e particolare degli asparagi. Allora vediamo come eseguire questa ricetta facilissima e leggera, ottima per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare al gusto.

Ingredienti per preparare pollo e asparagi

Per cucinare il nostro piatto avremo bisogno solo dei seguenti ingredienti:

800 g di petto di pollo (se ruspante è meglio);

500 g di asparagi verdi, se selvatici sarebbe meglio perché sono più ricchi di proprietà e più profumati;

3 cucchiai di aceto balsamico;

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

1 spicchio di aglio;

2 cucchiai di semi di sesamo;

sale e pepe.

Ma vediamo come sia facilissima da cucinare, la ricetta primaverile da far leccare i baffi a tutti. Iniziamo col tagliare il petto di pollo a dadini. Poi, lo mettiamo in un contenitore a marinare per 20/30 minuti. Faremo ciò utilizzando 2 cucchiai d’olio, l’aceto balsamico, lo spicchio d’aglio schiacciato, un pizzico di sale e il pepe macinato.

Facilissima da cucinare, la ricetta primaverile con asparagi e pollo ha poche calorie ma è talmente squisita che farà leccare i baffi

Eseguito il primo passaggio, entriamo nel vivo della procedura di preparazione. Quindi, eliminiamo la parte dura degli asparagi, posta alle estremità. In seguito, tagliamoli in maniera obliqua, in pezzi grandi circa 2 o 3 cm. Nel frattempo, portiamo ad ebollizione l’acqua per farvi cuocere gli asparagi, per circa 2 minuti. Saliamola e, al termine della veloce cottura, li scoleremo e sciacqueremo sotto l’acqua corrente fredda. In questo modo si manterranno croccanti e non perderanno il colore, bello verde.

A questo punto mettiamo a scaldare una padella antiaderente e mettiamoci dentro il petto di pollo insieme al suo condimento di marinatura. Quindi, lo facciamo rosolare per circa 8 minuti, finché non sarà diventato dorato. Poi, aggiungiamo gli asparagi in pezzi e facciamo cuocere il tutto per altri 4 minuti ed eliminiamo l’aglio. Infine, come tocco finale, cospargiamo il piatto con semi di sesamo, per poi servirlo.

