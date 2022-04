Basterà una base di pasta frolla e un ripieno di fragole fresche per creare una crostata talmente buona da far leccare i baffi! D’altronde, le fragole in questo periodo primaverile sono frutti di stagione e per questo sarà ancora più facile reperirle su tutti i banconi dei reparti dell’ortofrutta. Cresce anche il numero di chi vuole coltivarle sul balconcino di casa. A tal proposito, ecco la varietà che regala fragole spettacolari, grandi e gustosissime.

La pasta frolla, poi, è davvero un asso nella manica in cucina. Questo impasto dolce si utilizza per preparare torte, dolci, biscotti e pasticcini di ogni tipo. Inoltre, può essere conservato facilmente anche in freezer. Dunque, conviene sempre prepararne in abbondanza e tirarlo fuori all’occorrenza. Ci sono moltissime ricette per realizzare una pasta frolla perfetta. Tuttavia, non si è mai vista una pasta frolla così leggera e veloce, talmente buona da sentirsi grandi chef in meno di 10 minuti. Dunque, con l’unione di questi due elementi (fragole e pasta frolla) potremmo creare un dolce davvero favoloso: buono e anche bello!

Ecco la facilissima crostata alle fragole senza crema e senza marmellata per fare un figurone con un dolce semplice ma d’effetto

Di seguito tutto l’occorrente per 8 persone

Ingredienti per la pasta frolla

2 tuorli;

250 g di farina tipo 00;

125 g di burro;

100 g di zucchero semolato;

scorza di un limone;

un pizzico di sale.

Per il ripieno

500 g di fragole

zucchero di canna q.b.

Procedimento

Disporre la farina a fontana su un piano di lavoro. Poi, aggiungere al centro il burro tagliato a cubetti. Lavorare con le mani fino ad ottenere un composto piuttosto sabbioso. A questo punto, aggiungere lo zucchero semolato, i tuorli, un pizzico di sale e la scorza grattugiata del limone. Amalgamare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un panetto uniforme. Poi, avvolgerlo nella pellicola trasparente e lasciarlo in frigo per mezz’ora.

Intanto, preparare il ripieno della crostata. Lavare e tagliare a fettine le fragole. Successivamente, stendere la pasta frolla con l’aiuto di un mattarello. Poi, inserire il disco di pasta all’interno di una tortiera imburrata e infarinata. Modellare i bordi e bucherellare la base di frolla con una forchetta. Disporre le fragole sul disco di pasta frolla e spolverizzare con lo zucchero di canna. Poi, con la pasta frolla avanzata formare le classiche strisce e adagiarle sopra le fragole. Infine, far cuocere a 180°C per circa 40 minuti.

