Con l’arrivo della stagione primaverile sulle nostre tavola non mancano mai le amatissime fragole.

Sono buone, fresche e versatili, si prestano bene a svariati usi, come macedonie, frullati, marmellate, dolci e risotti.

Sono ricche di antiossidanti e vitamine, hanno proprietà antinfiammatorie, sono depurative, sono ricche di acqua e povere di grassi. Fanno bene al cervello, aiutano il mantenimento della memoria, migliorano l’umore e stimolano il metabolismo dei grassi.

Le fragole devono essere lavate bene e con attenzione prima di essere mangiate.

I sistemi migliori sono quelli di lasciarle in ammollo qualche minuto in una soluzione di acqua e aceto, vino o bicarbonato.

Facili veloci e deliziose, ecco i modi più semplici per gustare questo frutto.

Le ricette in cui sono impiegate le fragole sono svariate, tutte golose, colorate e scenografiche. Sono ideali da servire come fine pasto per chi non vuole rinunciare ad un tripudio di dolcezza e profumo.

L’accostamento più noto è quello con la panna montata ed il cioccolato fuso.

Fragole e panna montata

Lavare accuratamente le fragole, tagliare a spicchi, disporre in un piatto da portata e guarnire con ciuffetti di panna montata. Per i più golosi spolverare le fragole con zucchero a velo.

Oppure disporre le fragole in una ciotola, aggiungere il succo di limone o di arancia, girare bene, far riposare in frigo per 10/15 minuti. Guarnire con panna montata.

Con cioccolato fuso

Le fragole intrise di cioccolato fuso sono davvero irresistibili, una goduria per tutti i palati.

a) 500g di fragole;

b) una tavoletta di cioccolato fondente o un bicchiere di nutella.

Lavare le fragole e lasciarle intere. Tagliare a pezzetti il cioccolato, versarlo in una terrina e scioglierlo a bagnomaria, girare ogni tanto.

Intingere le fragole per metà nel cioccolato una per una ed adagiarle su di un piatto rivestito da carta da forno, far riposare in frigo. Servire guarnendo a piacere.

Si possono intingere le fragole anche nella nutella fusa dopo averla sciolta nel microonde o a bagnomaria,

da gustare una dopo l’altra.

Con limone

Molto gradevoli e fresche sono sicuramente le fragole con il limone.

Possono essere un semplice e veloce dessert, oppure una valida alternativa alla classica macedonia di frutta come completamento di un fine pasto.

Bastano pochissimo ingredienti:

a) 500g di fragole a pezzetti;

b) il succo di un limone;

c) 2 cucchiai di zucchero.

Lavare accuratamente le fragole, tagliare a pezzetti, versare in un recipiente, aggiungere il succo di limone e lo zucchero, girare bene. Chiudere e riporre in frigo qualche ora. Si creerà uno sciroppo buonissimo e profumato, ideale come bagna per torte e dolci.

Servire le fragole in coppe magari decorate con qualche ciuffetto di panna.

Le fragole sono ottime da mangiare anche semplicemente lavate senza l’aggiunta di nessun altro ingrediente.