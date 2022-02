La ricetta che proponiamo in quest’articolo, oltre ad essere molto buona, potrebbe salvare la cena, ma anche il pranzo, di chi deve cucinare all’ultimo momento ed ha poco tempo per farlo.

Alcuni, per mancanza di tempo tendono a preparare cibi già confezionati, magari poco salutari. Invece, la verza gratinata farcita è un piatto non solo squisito ma si impiega poco tempo per cucinarla.

Le proprietà della verza

Facile veloce e sfiziosa è questa ricetta salva cena della verza gratinata farcita, ma vediamo perché potrebbe essere anche salutare.

Il consumo della verza aiuta la salute del cuore, poiché contiene potassio, la vitamina k e le molecole che sono utili per combattere l’arteriosclerosi.

Contiene numerosi antiossidanti utili per la vista, la pelle e contro la manifestazione dei tumori.

Garantisce un buon metabolismo grazie alla presenza delle vitamine B, aiuta a mantenere in salute le ossa in quanto contiene calcio, fluoro e magnesio ed ha un buon contenuto di ferro, utile per la formazione dei globuli rossi.

Vediamo assieme gli ingredienti che occorrono per la preparazione di questo piatto irresistibile e salutare.

Ingredienti

400 grammi di verza;

120 grammi di prosciutto cotto;

150 grammi di mozzarella;

pecorino grattugiato quanto basta;

sale;

olio extravergine di oliva.

Facile, veloce e sfiziosa, è questa la ricetta salva cena della verza gratinata farcita. Ecco la preparazione

Scolare la mozzarella dalla sua acqua, tagliarla a dadini e tritare il prosciutto cotto.

Tagliare la verza a listarelle, lavarla e farla sbollentare per quattro o cinque minuti, in una pentola con abbondante acqua salata. Toglierla dal fuoco e scolarla.

Prendere una pirofila di 24 cm di diametro, oliarla e versare nel suo interno una metà della verza distribuendola uniformemente su tutta la base. Cospargerla con un po’ di sale e coprirla con la mozzarella tagliata precedentemente a dadini, con il prosciutto cotto e un po’ di pecorino grattugiato.

Coprire tutto con il resto della verza messa da parte, sistemandola in modo uniforme e spolverizzare con un altro po’ di pecorino.

Versare un filo di olio extravergine di oliva e infornare in forno preriscaldato a 200 gradi per otto minuti.

Togliere dal forno, spolverizzare con un altro po’ di pane grattugiato, rimettere in forno e lasciare cuocere per altri otto minuti.

Sfornare, e servire quando la verza sarà diventata tiepida.

Buon appetito!