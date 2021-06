Con l’arrivo del forte caldo aumenta sempre di più la voglia di preparare qualcosa di veloce fresco e leggero, ma che sia anche saporito.

Le insalate di pasta o le insalate di riso sono i classici primi piatti, ideali durante la stagione estiva, facili, sfiziosi da poter preparare con i più diversi condimenti.

Senza tralasciare la grande comodità, in quanto si possono preparare con largo anticipo durante le ore più fresche della giornata, magari da poter portare in ufficio, in spiaggia per le scampagnate o per una cena in compagnia di amici.

Questa versione di pasta fredda con zucchine e gamberetti è una vera bontà, semplice che si prepara davvero in un attimo.

Una piatto che si può proporre tutto l’anno, da mangiare sia caldo sia freddo e dove si possono utilizzare sia i gamberi freschi sia quelli surgelati, potendo anche scegliere tra i vari formati di pasta che più si preferiscono.

Ingredienti per 4 persone

a) 350g di eliche o altro formato di pasta corta;

b) 300g di gamberi freschi o surgelati;

c) 2 zucchine medie;

d) 1 cipolla piccola;

e) noce moscata;

f) olio evo q.b.;

g) prezzemolo;

h) vino bianco q.b..

Procedimento

Pulire i gamberi eliminando teste, guscio e il budellino nero.

Far cuocere in una padella con un fondo di olio a fiamma vivace per qualche minuto, salare e spruzzare un po’ di vino bianco. Lasciar evaporare e mettere da parte.

In una padella far imbiondire la cipolla tritata finemente ed aggiungere le zucchine lavate e tagliate a rondelle, poi far cuocere qualche minuto. Aggiungere i gamberetti

e il prezzemolo tritato.

Far lessare la pasta e scolarla molto al dente.

Versarla nel sughetto, amalgamare il tutto.

Trasferire la pasta in un contenitore di vetro, quando si sarà raffreddata coprire e conservare in frigorifero, mescolando di tanto in tanto.

Zucchine e gamberetti è uno dei binomi più amati in cucina, delicati, freschi e leggeri.

Facile veloce e saporita, è questa la pasta fredda ideale per tutte le occasioni, da provare assolutamente.

