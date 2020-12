Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando si cucina e servono le uova il dramma è istantaneo, soprattutto se si deve separare tuorlo e albume, perché il disastro è veramente dietro l’angolo. Sono moltissime le ricette dove serve solo il tuorlo e sono moltissime le ricette dove serve invece solo l’albume.

Ad esempio se si vuole cucinare una carbonara perfetta per quattro persone saranno necessarie 2 uova intere e 2 tuorli. Ogni volta che si cerca di ottenere i soli tuorli, però, qualcosa va storto. Ma ecco un facile trucco per separare tuorlo e albume di un uovo in 5 secondi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Il metodo che tutti usano, ma molto scomodo

Per separare tuorlo e albume il procedimento solito è solo uno. Si prende un uovo si rompe e, una volta rotto, si fa passare il tuorlo da metà guscio all’altro. Tramite questo movimento l’albume piano piano andrà a cadere lasciando solo il tuorlo. Spesso questa operazione non va proprio come dovrebbe andare, perché magari l’uovo si rompe male, oppure rimangono dei pezzi di guscio nel tuorlo e a volte il tuorlo cade via assieme all’albume. Ecco allora un facile trucco per separare tuorlo e albume di un uovo in 5 secondi.

Il trucco facile della nonna

Eccoci ora pronti a svelare il fantastico trucco. Quello che bisogna fare è ovviamente prendere il nostro uovo e una ciotolina. Poggiare ora sulla ciotola un mestolo. Avremo bisogno di un mestolo con i fori e fare in modo che questo si incastri per bene nella ciotola per evitare disastri. Una volta che il mestolo sarà sulla ciotola, rompere l’uovo. Subito sarà possibile notare che il tuorlo rimarrà fermo sul mestolo, mentre l’albume colerà del tutto nella ciotolina, pronto all’uso.

Con questo semplice trucco cucinare sarà molto più facile e si eviteranno dei disastri culinari.

Approfondimento

Come fare le uova in camicia perfette per una dieta sana.