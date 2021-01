Quante volte accade che a fine giornata ci si guarda allo specchio e si vede tutto il trucco sbavato? Per fortuna non sempre, ma ci possono essere delle occasioni in cui succede. Durante il giorno ovviamente si compiono molte azioni e si è a contatto con gli agenti atmosferici che possono far sbavare il make-up. Ma esiste quindi un trucco per fissare la matita o l’eyeliner e non arrivare a fine serata come dei panda? Per fortuna sì, esiste. Vediamo allora questo facile trucco per fissare matita ed eyeliner per essere perfette fino a sera.

Matita e eyeliner

Questi due strumenti sono molto usati dalla donne, e da qualche tempo lo stanno usando anche moltissimi uomini, assieme allo smalto sulle unghie. Ad esempio Fedez va pazzo per le unghie colorate. Chi usa la matita o l’eyeliner sa perfettamente che fare una linea dritta è molto complicato. Quindi ci si ingegna con ogni metodo possibile immaginabile. Ma quando si supera il problema della linea retta si va incontro al secondo problema: ovvero che questa duri fino a sera.

In commercio ci sono moltissimi prodotti che sono veramente ottimi, ma nonostante ciò non fare sbavare matita ed eyeliner è quasi impossibile. Però c’è un facile trucco per fissare matita ed eyeliner per essere perfette fino a sera.

Usare l’ombretto nero o un primer

Fortunatamente è possibile fissare la matita e l’eyeliner con due strumenti. Infatti, dopo aver fatto il vostro tratto nero, è possibile passarci sopra dell’ombretto sempre nero con un pennellino per fissare il tutto. Oppure si può utilizzare un primer, in questo modo la linea resterà lì bella ferma, senza sbavare. Se sotto gli occhi si usa un correttore è bene tamponare le occhiaie con un po’ di cipria. In questo modo la zona rimane asciutta e il trucco non si scioglie.

Approfondimento

Gli ingredienti da usare per avere una pelle giovane e luminosa sempre.