Sostituire le buonissime ricette a cui siamo abituati è sempre molto difficile. Quando un dolce riesce bene, quasi nessuno cambia la ricetta. Ma anche in cucina c’è bisogno di una ventata di novità ogni tanto. E, fortunatamente, è davvero tanto facile sostituire anche la torta di mele con questo velocissimo dolce al forno al profumo di limone. Si tratta di una ricetta che vale oro per una Regione italiana.

Ingredienti per i biscotti cegliesi (per 10 persone)

un chilogrammo di mandorle;

120 grammi di marmellata di ciliegie;

10 millilitri di rosolio di agrumi;

5 grammi di miele;

3 o 4 uova medie;

scorza di limone q.b.

Per la glassatura

un chilogrammo di zucchero;

un litro d’acqua;

100 grammi di cacao.

Si tratta di piccoli tranci irregolari di pasta di mandorle, ben dorati e granulosi all’esterno e super farciti all’interno. A piacere, è possibile sostituire la marmellata di ciliegie con quella di uva. Il nome “biscotto cegliese” deriva dalla località di nascita del dolce, ovvero Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Preparare quest’eccellenza pugliese è facile e veloce.

Bisognerà iniziare scottando le mandorle in acqua bollente e spellandole. Una volta asciutte, tostarne in forno solo metà. Poi, tritare tutte le mandorle, sia tostate che non.

Bisognerà spostarsi su un ripiano in acciaio o in marmo. Aggiungere alla granella di mandorle il miele, la scorza di limone, il rosolio di agrumi e le uova. Servirà ottenere un impasto abbastanza compatto.

I passaggi successivi per una buona riuscita del dolce

A questo punto, stendere l’impasto a uno spessore di un centimetro e mezzo, per ottenere strisce larghe circa 14 centimetri e lunghe 40. Spalmare sopra il bordo di ogni striscia la marmellata e piegarle su loro stesse per ricoprirla tutta.

Lavorare l’impasto delicatamente per inglobare la marmellata nella parte centrale e, poi, tagliarlo in quadrati di 5 centimetri. Disporre i quadrati su una teglia coperta da carta forno e cuocere a 180 gradi per un quarto d’ora o 20 minuti al massimo.

Per la glassatura

Sciogliere lo zucchero nell’acqua e portare a 120 gradi centigradi, fino a ottenere dei filamenti. Lasciare raffreddare e, poi, sbattere con forza fino a ottenere una glassa bianca.

Fondere la glassa a bagnomaria e sciogliere il cacao dentro per ottenere una glassa scura. Intingere all’interno e interamente i biscotti e lasciarli asciugare per alcuni minuti.

