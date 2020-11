Ospiti a cena o semplicemente si ha voglia di mangiare una cosa diversa? Il polpettone è quello che si sta cercando. Facile, sorprendentemente buono e sopratutto nuovo. Con il polpettone infatti si porta a tavola una ricetta nuova, che si fa poco nella case degli italiani, ma che vale veramente la pena provare. Di solito si opta per cucinare le polpette, e quindi perché non fare delle polpette un po’ più grandi. Il facile polpettone di carne cotto in pochi è quello che tutti gli italiani vogliono per cena.

La ricetta della nonna del vero polpettone

Per cucinare questo straordinario piatto servono 600 grammi di manzo macinato, che bisogna versare in una ciotola. Prendere poi circa 130 grammi di pane raffermo e tagliarlo a fettine sottili. Poi con le proprie mani spezzettare il pane dove è stato messo il manzo e aggiungere un po’ di prezzemolo.

Aggiungere un po’ di pepe quanto basta, del sale, due rametti di timo, 50 grammi di parmigiano, 3 uova e un po’ di latte. Ora arriva la parte divertente. Inserire le mani nell’impasto e iniziare a muovere con movimenti dal basso verso l’alto la carne con tutto il resto, fino a quando non si ottiene un impasto omogeneo.

Per fare il facile polpettone di carne cotto in pochi minuti è necessario poi stendere l’impasto su una pirofila e mettere al centro il ripieno. È possibile inserire della scamorza, oppure del prosciutto. La scelta spetta al cuoco, ma non bisogna esagerare. Ora bisogna ricomporre la forma e chiuderla nella carta da forno. Chiudere bene i due lati e riporre nel frigorifero la forma per circa 20 minuti.

Nel mentre accendere il forno a 180°, una volta passati i 20 minuti prendere la carne dal frigo chiudere bene la carta e avvolgere nuovamente la carne in un altro pezzo di carta. Cuocere nella parte in mezzo del forno per circa 30 minuti. Successivamente tirare fuori il rotolo di carne, rimuovere la carta e azionare il grill a 200° per 10 minuti. In questo modo la crosta sarà bella croccante.