Facile fare questi gnocchi di ricotta e spinaci a casa senza uova

Gli gnocchi sono un tipo di pasta semplice e genuino, preparato tradizionalmente con patate, uova e farina. Hanno una tradizione che affonda le radici in tempi antichissimi. Sarà proprio per questo che, molti di noi, ricordano ancora le proprie nonne impastare e tagliare a mano quelli che sarebbero diventati dei buonissimi gnocchi.

Le ricette alternative li vedono impastati con verdure e tuberi di diverso tipo, o in versioni più leggere, come quella di oggi. Prepareremo, infatti, dei morbidissimi gnocchi con ricotta e spinaci, senza le uova. In questo modo, mangeremo un piatto decisamente più leggero dell’originale, adatto anche a chi è vegano. Scopriamo immediatamente come preparare questi gnocchi, semplicissimi e gustosi.

Facile fare questi gnocchi di ricotta e spinaci senza le uova

Per la nostra ricetta ecco cosa ci servirà:

150 g di farina;

120 g di spinaci;

120 g di ricotta vaccina;

350 g di patate;

sale q.b.

Pochi e semplici passaggi per la nostra ricetta

Riempiamo una pentola con dell’acqua e mettiamola sul fuoco. Aspettiamo che l’acqua giunga a bollore e qui faremo cuocere le nostre patate, sciacquate bene ma ancora con la buccia. Nel frattempo, prepareremo una seconda pentola, che riempiremo, come la precedente, con dell’acqua. Aggiungeremo una presa di sale e i nostri spinaci e li lasceremo cuocere. Quando le patate saranno pronte, dovremo sbucciarle e schiacciarle con uno schiacciapatate. Uniremo queste ultime alla farina, che aggiungeremo un po’ per volta per creare l’impasto.

Nel frattempo, avremo tagliato in piccoli pezzi gli spinaci e li avremo mischiati con la ricotta. Amalgameremo ricotta e spinaci all’impasto di patate e farina, con un pizzico di sale. Alla fine, otterremo un panetto morbido e compatto, che non risulterà appiccicoso al tatto. Lo divideremo in parti e lavoreremo ognuna di queste a mo’ di rotolo. Da queste strisce di pasta ricaveremo i nostri gnocchi, che cuoceremo in acqua bollente e salata. Quando verranno a galla, saranno ufficialmente pronti per saltare con il condimento. Per questo sarà veramente facile fare questi gnocchi di ricotta e spinaci, buoni da mangiare e belli da vedere.

Come condire gli gnocchi verdi

Questi gnocchi avranno un sapore intenso e un profumo altrettanto avvolgente, per cui non sarà necessario utilizzare condimenti troppo ricercati. Suggeriamo, però, di far sciogliere una noce di burro in padella, in cui aggiungeremo anche dei rametti di rosmarino. Qui faremo cadere anche dei cubetti di speck, da far sciogliere all’interno del burro. In questo condimento spettacolare faremo saltare i nostri gnocchi, già cotti precedentemente. Il nostro primo piatto sarà finalmente pronto e piacerà a tutti.

E, per concludere, potremmo preparare una buonissima torta di mele light senza burro e uova, pronta in un batter d’occhio.

Lettura consigliata

Come fare in 10 minuti dei pancake leggerissimi senza uova e senza zucchero