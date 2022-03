Quando si cerca un’idea golosa che vada a soddisfare i gusti di tutti, conciliandosi anche con una certa facilità di preparazione, non sempre si ha una grande varietà di scelta. Accontentare i più piccoli per la merenda e il resto della famiglia per la colazione: questo l’obiettivo che si deve raggiungere. E se il dessert è anche goloso e farcito, ancora meglio. Tutti requisiti che mal si adattano alla fretta e alla facilità di esecuzione. Ma esiste una torta facile e velocissima da preparare che già è farcita e che sicuramente soddisferà tutti.

Partiamo dalla crema sofficissima

Per realizzare questa torta alla crema già farcita si impiegherà pochissimo tempo. Iniziamo dalla crema per la quale servono i seguenti ingredienti:

scorza di mezzo limone grattugiata;

3 uova;

120 grammi di zucchero;

30 grammi di amido di mais;

400 ml di latte.

Procediamo alla preparazione della crema che, prima di essere incorporata nella torta dovrà raffreddarsi. Per realizzare la farcitura bisogna:

fare scaldare il latte in un pentolino;

nel frattempo montare le 3 uova con lo zucchero e aggiungere, una volta raggiunta una consistenza chiara e spumosa, anche l’amido di mais continuando a mescolare;

aggiungere al composto di uova anche la buccia di limone grattugiata;

quando il latte arriva all’ebollizione versare nel pentolino anche il composto montato e continuare a far cuocere a fuoco molto basso mescolando;

in pochi minuti la crema arriverà ad avere la consistenza giusta. A quel punto spegnere il fuoco e far freddare.

Facile e velocissima da preparare questa gustosissima e soffice torta già farcita che lascerà tutti a bocca aperta

Mentre la crema si raffredda si inizierà a preparare il composto per la torta utilizzando i seguenti ingredienti:

4 uova;

200 grammi di zucchero;

1 pizzico di sale;

80 ml di olio di semi;

300 grammi di farina;

1 bustina di lievito per dolci;

130 ml di latte.

Montare con uno sbattitore le uova con lo zucchero. Una volta ottenuto un composto chiaro e spumoso aggiungere i liquidi: olio e latte. Continuare a montare mentre si aggiunge un pizzico di sale e la farina setacciata. Solo in ultimo aggiungere la bustina di lievito per dolci.

A questo punto il composto può essere trasferito in una teglia per dolci ben oliata. È indifferente se si sceglie una tortiera tonda o rettangolare, importante solo tenere presente che la torta aumenterà di volume. La teglia, quindi, deve essere piena solo per la metà della sua altezza.

Al composto, bisogna aggiungere la crema a cucchiaiate senza preoccuparsi di farla scendere (in cottura scenderà da sola). Cercate di coprire quanta più superficie della torta possibile, ma con cucchiaiate abbondanti. Infornare in forno preriscaldato a 180° per circa 40 minuti. Lasciar raffreddare la torta prima di servirla.