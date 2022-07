Con il caldo molto spesso l’appetito viene meno. Per cui si tende a consumare poco cibo a pranzo ma anche, e soprattutto, a cena. Certo, tenersi leggeri a cena non è un male. Perché, in questo modo, si potrebbe digerire meglio ed evitare anche eventuali disturbi del sonno. Sarebbe ideale dunque scoprire una ricetta che faccia al caso nostro. Come quella di un secondo piatto light, semplice da preparare e in modo veloce.

Allo scopo, può essere perfetto consumare a cena degli hamburger di zucchine. Preparati con gustose e leggere verdure di stagione, questi hamburger potranno soddisfare anche chi predilige un menù vegetariano. Si tratta di deliziosi burger vegetali che si cuociono facilmente in padella. Per prepararli saranno necessari i seguenti ingredienti:

3 zucchine;

2 cucchiai di pecorino grattugiato;

1 uovo;

4 foglie di basilico fresco;

pangrattato q.b.;

pepe nero q.b.;

sale fine q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.

Facile e veloce questo secondo piatto vegetariano da preparare in padella per la cena light

Per preparare questi hamburger, per prima cosa dobbiamo lavare correttamente e per bene le zucchine sotto un getto di acqua fredda corrente. Dobbiamo strofinare bene i vegetali per così rimuovere eventuali residui di terra e sporcizia dalle bucce. Asciughiamo quindi le zucchine tamponando con un canovaccio pulito e tagliamo le loro estremità con un coltello. Ora dobbiamo grattugiarle con una grattugia da formaggio pulita e dalla parte dei fori più grandi. Mettiamo quindi la grattugia di zucchine dentro una terrina. Qui aggiungiamo 2 cucchiai di pecorino grattugiato e le foglie di basilico lavate e spezzettate con cura. Mescoliamo, quindi rompiamo l’uovo e aggiungiamolo al preparato. Addizioniamo un po’ di pangrattato, un pizzico di sale fine e uno di pepe nero.

Dobbiamo mescolare nuovamente con un cucchiaio e, con le mani pulite, cercare di dare forma a delle polpette. Poi appiattiremo queste con le mani. Che, in questo modo, diventeranno i nostri burger vegetali. E che potremo ora cuocere in padella, con un filo di olio extravergine di oliva. Dunque, rigirando bene per lato, cuociamo gli hamburger e serviamoli caldi o anche freddi. Come abbiamo visto, è facile e veloce questo secondo piatto ideale per una cena leggera. Eventualmente possiamo renderlo ancora più light tramite la cottura in teglia in forno. In questo caso, dovremo cuocere per 20 minuti a 180°. Potremo poi servire gli hamburger accompagnati al pane.

