Ci sono dei piatti che hanno il potere di trasportarci istantaneamente in altri luoghi. È uno dei più grandi pregi del buon cibo, ci può far viaggiare senza muoverci da casa. Quando si parla di piatti a base di pesce, è impossibile non pensare al mare e all’estate. Così come se sentiamo parlare della fonduta o dei canederli ci sembra di essere in Trentino tra le montagne. Ma, sebbene i canederli siano un piatto gustoso e facile da preparare anche in casa, non si addicono propriamente all’estate. Per sentirci subito in riva al mare, anche se siamo ancora intrappolati in città, ecco la ricetta perfetta. Un primo piatto con un crostaceo molto amato, ma abbinato ad una pasta tipica di un’isola italiana.

Facile e si prepara in 20 minuti questo piatto estivo con gli scampi che sa di mare e vacanza

La fregola o fregula è un formato di pasta di semola tipico della Sardegna. È un formato alquanto particolare, si presenta come piccole palline irregolari del diametro di pochi millimetri. È la protagonista di numerosi piatti di pesce, tra cui la frègula cun còcciulas, la fregola di arselle. Oggi, però, la prepareremo con dei deliziosi scampi dal sapore più delicato, ideali d’estate.

Ingredienti per 2 persone:

100 g di fregola sarda;

150 g di pomodori pelati;

6 scampi;

peperoncino;

½ spicchio d’aglio;

noce moscata;

prezzemolo tritato;

olio EVO;

sale q.b.

Procedimento

Mettiamo subito sul fornello una pentola con abbondante acqua salata. Intanto che aspettiamo che raggiunga il bollore, puliamo gli scampi, teniamo da parte le teste e spolpiamone completamente due. Incidiamo sulla pancia i rimanenti 4 crostacei che, invece, mangeremo interi. In una padella versiamo un filo d’olio, le teste schiacciate e l’aglio. Dopo qualche minuto, aggiungiamo un mestolo di acqua di cottura e facciamola restringere. Togliamo le teste, aggiungiamo la polpa degli scampi tagliata a tocchetti e poi quelli interi. Lasciamo rosolare qualche minuto, poi uniamo i pomodori pelati e schiacciati con la forchetta. Regoliamo di sale, aggiungiamo un po’ di peperoncino e la noce moscata a discrezione. Copriamo con il coperchio e lasciamo cuocere.

Caliamo la fregola quando l’acqua nella pentola avrà raggiunto il bollore e lasciamola cuocere per 15 minuti. Dipende dalle indicazioni sulla confezione, ma in genere i tempi sono questi. Quando sarà cotta, scoliamola direttamente in padella con il sugo e facciamola insaporire. Serviamo disponendo i due scampi in cima e finiamo con un po’ di prezzemolo tritato.

Insomma, è davvero facile e si prepara in 20 minuti questo piatto estivo che farà leccare i baffi a tutti. Questo tipo di ricette sono ideali quando si ha poca voglia di stare dietro ai fornelli. Bastano davvero pochi ingredienti per realizzare un piatto appetitoso anche solo usando il tonno in scatola.

