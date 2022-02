Ci sono alcune torte che in cucina si preparano veramente in poco tempo. Sono carine a livello estetico, per presentarle ai nostri ospiti, e sono anche buone. Quindi, tutto da guadagnare. Non serve preparare delle mega torte, troppo particolari o con mille ingredienti. Andiamo sul classico, che raramente si sbaglia.

Alla tradizione, però, possiamo aggiungere un po’ di personalità e, quindi, modificare la ricetta. Ed è proprio quello che faremo con la classica torta cioccolato e banana. Una torta semplicissima da fare e che avvicina grandi e piccini. Inoltre, è perfetta da fare se a casa abbiamo delle banane che stanno per marcire e nessuno le mangia. In alternativa alla torta possiamo fare un frullato, se vogliamo.

Cioccolato e banane

Questi due ingredienti sono veramente salutari per il nostro organismo. La banana sappiamo che è ricca di potassio, per cui fa molto bene al nostro corpo. Ma sappiamo anche che il cioccolato fondente fa bene. Sempre se ne assumiamo le corrette dosi. Se invece esageriamo, allora non sarà più così salutare. Vediamo ora come prepare una classica torta al cioccolato e banana con un ingrediente speciale, che la renderà unica.

Facile e leggera è la classica torta cioccolato e banana, ma questo ingrediente speciale la renderà unica

Iniziamo a vedere la ricetta. E andiamo per fasi. Per la prima fase ci serviranno 2 uova, 3 banane e 150 grammi di zucchero. Prendiamo un frullatore, abbastanza capiente, e rompiamo le uova e aggiungiamo le banane tagliate in modo molto sottile. Poi aggiungiamo lo zucchero. Ma saranno 130 grammi di zucchero bianco normale e 20 grammi di zucchero muscovado di canna. Grazie a questo zucchero, la torta sarà più compatta e meno sbriciolona, ma sempre morbida.

Quindi, versiamo tutto nel frullatore e frulliamo. Ora aggiungiamo 100 ml di olio di semi e 75 ml di latte. Aggiungiamo 250 grammi di farina setacciata e amalgamiamo bene il tutto. Aggiungiamo ancora un po’ di vaniglia, il lievito per dolci (è sufficiente una bustina) e 20 grammi di cacao amaro. Ora possiamo mescolare bene il tutto, facendo attenzione che non vi siano grumi, oppure frulliamo. Prima di mettere nella teglia e infornare, aggiungiamo una barretta di cioccolata spezzettata.

Una volta pronto l’impasto, lo possiamo stendere su uno stampo per torte medio ricoperto di carta forno. Mettiamo in forno per 40 minuti a 180 gradi e la nostra torta è pronta. Non serviamola troppo calda e, prima di levarla dal forno, verifichiamo sempre con uno stuzzicadenti. Veloce, facile e leggera è la classica torta al cioccolato, ma così avrà una marcia in più che farà veramente invidia a tutti.

Approfondimento

Se il polpo dopo la cottura rimane duro ecco un facile metodo per renderlo morbido