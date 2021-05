Tra i fiori più belli di questa stagione ci sono sicuramente i gerani.

Queste piante regalano fiori bellissimi e sono anche relativamente facili da curare.

Molte persone, proprio per questi motivi, decidono di decorare balconi e giardini con questi splendidi esemplari.

Il problema è che, spesso, le persone tralasciano dei particolari all’apparenza poco importanti. Questi, a volte, possono rivelarsi letali per la salute delle nostre piante.

In particolare, facendo un po’ di attenzione, eviteremo che i nostri gerani secchino a causa di questo stupido e imperdonabile errore che in tanti compiono inconsapevolmente. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La pianta adatta a tutti

I gerani, come dicevamo, sono piante abbastanza facili da curare. Solitamente non vengono attaccati da parassiti o malattie, anche se ciò può capitare.

Se ben curati, i gerani sono in grado di regalare splendidi fiori colorati e profumati.

Sono poche le regole da seguire per far crescere bene i propri gerani. Le principali sono: posizionare le proprie piante in un luogo soleggiato, innaffiarle frequentemente, e concimarle spesso.

Come abbiamo detto in un precedente articolo, è importante ricordarsi sempre di smuovere il terreno, per permettere all’acqua di permearlo in tutte le sue parti. Ma arriviamo all’errore che in molti commettono e che causa danni ai nostri gerani.

Una sbadataggine che può costarci cara

Un errore che in tanti commettono è lasciare il colletto dei gerani scoperto. In sostanza può accadere che il terriccio si abbassi gradualmente, lasciando scoperti i colletti.

Questo problema si crea a causa delle continue innaffiature e ciò crea un effetto di dilavamento. Ecco perché facendo un po’ di attenzione eviteremo che i nostri gerani secchino a causa di questo stupido e imperdonabile errore che in tanti compiono inconsapevolmente.

Una soluzione semplice ed efficace

Come risolvere questo problema? É molto semplice. Basterà smuovere il primo strato di terra, e sostituirlo con del terriccio nuovo o, semplicemente, mischiare i due prodotti. Molti potrebbero pensare, sbagliando, che si tratti di una banalità.

Proprio per questo motivo, infatti, molte persone non ci danno peso, con il risultato di rovinare le proprie piante.

Approfondimento

