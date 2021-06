Facendo questi semplici esercizi si può sconfiggere la balbuzie

Parlare in pubblico non è sempre facile. Ci sono delle persone più spigliate che sembrano più sicure di sé. Altri, invece, sono più timidi e introversi. Tale situazione, però, è universalmente riconosciuta come difficile e stressante. Nei casi più gravi, può portare a veri e propri disturbi come l’ansia sociale.

Esiste, poi, una patologia alquanto diffusa che può esacerbare ulteriormente le cose. Si tratta della balbuzie. Le persone che ne soffrono hanno degli intoppi nell’eloquio. Ripetono diverse volte alcune sillabe e riescono a stento a completare una frase. Tale problema può mettere a rischio la nostra salute e provocare emozioni intense e contrastanti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ma niente paura!

Seguendo questi piccoli ed efficaci suggerimenti e facendo questi semplici esercizi si può sconfiggere una problematica seria come la balbuzie.

Cause della balbuzie

La balbuzie evolutiva si presenta durante l’infanzia. Non se ne conoscono le cause, ma di solito scompare con il tempo in maniera spontanea.

Esiste, però, un altro tipo di balbuzie. Quella acquisita. Le cause sono molteplici: un ictus, un tumore, un colpo alla testa. Oppure può essere psicogena, ossia generata da un evento particolarmente traumatico. Quest’ultima è influenzata in maniera severa dallo stato ansioso che si vive.

Seguendo questi piccoli ed efficaci suggerimenti e facendo questi semplici esercizi si può sconfiggere una problematica seria come la balbuzie

In primo luogo è necessaria una riflessione profonda che ci porti a capire da dove nasce tale problematica. Una mossa intelligente sarebbe rivolgersi ad uno psicoterapeuta.

Pensare positivo può aiutare. Fugare le ansie è il primo passo per stare bene con sé stessi. Solo cambiando prospettiva si possono ottenere dei miglioramenti.

Esercitarsi sulla respirazione è importante. A volte mentre parliamo ci manca il fiato. Ciò può spingerci a balbettare. Risolvendo tale problema, si possono fare grandi passi avanti.

Quando qualcosa va storto in un discorso, è consigliabile fermarsi. Ricominciare daccapo è meglio che impuntarsi su una parola in particolare.

L’esercizio è fondamentale. Parlare con amici o con sé stessi allo specchio può aiutare come leggere ad alta voce.

Con abnegazione e buona volontà anche una problematica seria come la balbuzie può trasformarsi in un cattivo ricordo.