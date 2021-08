Siamo nel pieno dell’estate e le temperature sono davvero infuocate. Per fortuna alcuni di noi hanno la possibilità di refrigerarsi andando qualche giorno al mare o facendo un tuffo in piscina.

Se proprio il caldo dovesse essere insostenibile possiamo sempre fare una bella doccia fresca. E I nostri amici animali? Purtroppo non sempre è facile garantire un adeguato refrigerio ai nostri animali domestici, specie se abbiamo poco tempo da passare in casa. Tuttavia i gatti, a differenza dei cani, subiscono meno il fenomeno del caldo afoso, in quanto più agevolati a trovare riparo in casa e fuori. Questo non vuol dire che non sia necessario prestare attenzione e prendere alcune precauzioni per far vivere serenamente l’estate ai nostri amici.

Gatti a rischio e prime avvisaglie

Il colpo di Sole, nei gatti come per l’uomo, si verifica per eccesso di calore accumulato nel corpo. Questo può portare ed episodi di epilessia e tachicardia, confusione, febbre e nausea. Come detto in precedenza i gatti hanno maggior facilità a trovare ripari ombreggiati, ma se la temperatura superasse i 40° corporei è bene intervenire. In particolar modo se questo si verifica nei gatti più anziani, magari interessati da qualche patologia respiratoria o cardiaca.

È bene fare attenzione quando i nostri amici a quattro zampe presentano affanno, abbondante salivazione, mucose scure e vertigini. In questi casi è bene contattare un veterinario.

Facendo così proteggiamo il nostro gatto dal caldo torrido

Oltre ad evitare di lasciare i gatti in spazi senza riparo dalla luce del Sole, esistono degli accorgimenti da seguire di grande aiuto per il nostro micio.

Il Ministero della Salute ha stilato dei passi da seguire nel periodo estivo. Facendo così proteggiamo il nostro gatto dal caldo torrido.

Evitare di confinare il gatto in terrazzi o balconi e, cosa molto importante, evitare di lasciarci del cibo. Alimenti per animali a base di carne e pesce potrebbero decomporsi facilmente a causa del caldo e causare indigestione.

Se lasciamo il gatto in casa, dovremmo tenerla ben ombreggiata chiudendo le persiane nelle ore più calde, magari cercando di creare corrente con le finestre.

Anche per gli animali, poi, aria condizionata o ventilatori sono una buona fonte di refrigerio, ma anche qui attenzione. Non impostiamo la temperatura troppo bassa per evitare un eccessivo sbalzo termico che comunque potrebbe essere dannoso.

In ultima istanza, facciamo attenzione che i nostri animali abbiano sempre a disposizione dell’acqua fresca e pulita, ma non ghiacciata.