La Festa della mamma è arrivata e non sappiamo proprio che regalo fare. Siamo alla ricerca di un pensiero dell’ultimo minuto, ma nulla sembra piacerci. Non mazzi di fiori, cioccolatini o qualche regalo improvvisato che poi alla fine non useranno mai. Vorremmo regalare qualcosa di unico alle nostre mamme, per celebrarle in questo giorno dedicato a loro. E allora, cosa c’è di meglio di un bel dolce fatto con le nostre mani? Un’idea carina per ringraziare le nostre mamme e dimostrare loro il nostro affetto con una dose di dolcezza. Meglio ancora se si tratta di un dessert facile da preparare che prevede l’utilizzo di pochi ingredienti. Così, anche chi non è bravo in cucina potrà tranquillamente realizzarlo senza problemi.

Facciamo una sorpresa alla mamma preparando questo dolce facile ma golosissimo per stupirla in poche mosse

Ci basterà procurarci delle pere, preparare una mousse al cioccolato e accompagnarle con delle sfogliatine croccanti.

Ingredienti per le pere ripiene

2 pere;

100 g di zucchero;

50 g di cioccolato fondente;

20 g di albume;

60 g di panna per dolci;

2 cucchiai di rum;

½ limone;

1 foglio da 3 g di gelatina.

Ingredienti per le sfogliatine

1 uovo;

avanzi di pasta sfoglia o un rotolo;

granella di mandorle;

zucchero a velo;

granella di nocciole.

Procedimento

Cominciamo con le sfogliatine, tagliando a striscioline la pasta sfoglia e spennellandole con l’uovo sbattuto. Mischiamo la granella di mandorle e nocciole con dello zucchero a velo. Cospargiamone le strisce pressando bene, in modo che la granella aderisca. Attorcigliamole e posizioniamole su una teglia rivestita di carta da forno. Inforniamo a 200° gradi per 10 minuti finché non saranno dorate. Ora prepariamo la base per la mousse sciogliendo il cioccolato a bagnomaria. Montiamo gli albumi e la panna e mescoliamo con una spatola, con movimenti dall’alto verso il basso. Prendiamo le pere, sbucciamole e dividiamole a metà, eliminiamo il torsolo e scaviamo la polpa. In una pentola mischiamo acqua, zucchero, il succo di limone e il rum e portiamo ad ebollizione. Immergiamo le pere e dopo 5 minuti scoliamole e posizioniamole su carta assorbente.

Frulliamo poi la polpa che avevamo prelevato e trasferiamola in un pentolino con un po’ di zucchero. Facciamo cuocere per 10 minuti, togliamo dal fornello e aggiungiamo del rum e la gelatina, già ammorbidita e strizzata. Quando la polpa sarà fredda uniamola al mix di cioccolato e riponiamo in frigo per 3 ore. Trasferiamo la mousse nella sac à poche e farciamo le nostre pere sciroppate. Serviamo con una spolverata di zucchero o cacao, accompagnate dalle sfogliatine.

Quindi, facciamo una sorpresa alla mamma preparando questo dolce invece di comprare i soliti fiori. Un pensiero che sarà sicuramente apprezzato e che potremo gustare insieme il giorno della Festa della mamma. Ma questo è solo un esempio di dessert semplice da realizzare, possiamo preparare anche un semplice strudel. Se abbiamo poco tempo è la ricetta ideale perché si può cuocere direttamente nel microonde.

