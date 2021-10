Conoscere il cibo può essere un vero e proprio punto di forza per ciascuno di noi. Essere consapevoli della composizione degli elementi che decidiamo di mettere in tavola ed essere consci di cosa stiamo mangiando, infatti, è piuttosto importante. Dunque, informarsi sui cibi che compriamo e cercare di capirne ogni peculiarità può essere un passo avanti per prenderci cura della nostra salute. Inoltre, con l’aiuto di un esperto o del nostro medico di fiducia, potremo certamente rendere le nostre conoscenze più concrete e sicure, in modo tale da avere l’opportunità di sfruttarle.

Facciamo una scorpacciata di ferro e potassio con questa gustosa carne che non tutti comprano così spesso

Per cercare di raccogliere più informazioni possibili, in passato avevamo già presentato le caratteristiche positive di alcuni cibi in particolare. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo parlato di un frutto che potrebbe aiutarci a controllare i livelli di glicemia e l’invecchiamento della pelle. Oppure, in un altro articolo, avevamo trattato di una verdura che potrebbe darci una mano nel controllare i livelli di colesterolo nel sangue.

Oggi vogliamo fare la stessa cosa, concentrandoci però su un tipo di carne specifica, ossia quella d’anatra. Stiamo parlando di un alimento che presenta diverse proprietà nutrizionali interessanti. Per esempio, in 100 grammi di questa carne, potremmo ritrovare vitamina B1, B2 e B3, 1,3 mg di ferro, 14 di magnesio e 12 di calcio. E ancora, è possibile notare anche la presenza di 290 mg di potassio e 100 di sodio. Perciò, se dovessimo decidere di cucinarla, ora conosciamo la sua composizione. Quindi, facciamo una scorpacciata di ferro e potassio con questa gustosa carne che non tutti comprano così spesso.

Ecco alcune proprietà davvero interessanti secondo gli esperti

Come è possibile notare dal suo elenco di proprietà nutrizionali, la carne d’anatra è certamente ricca di diverse sostanze che possono fare più che bene al nostro organismo. Abbiamo visto, infatti, la presenza di potassio, calcio o magnesio che molti ricercano negli alimenti che comprano al supermercato. Gli esperti, inoltre, indicano alcune proprietà davvero interessanti di questa tipologia di carne in particolare. Pare che la carne di anatra possa darci una carica energica non indifferente. E potrebbe essere un alimento indicato anche in caso di anemia, dato l’alto contenuto di ferro.

Ci sono, però, anche delle note “negative” da evidenziare per avere un quadro completo della situazione. Infatti, la carne di cui stiamo parlando non è esattamente magra. Questo perché contiene 8 grammi di lipidi per ogni 100 grammi, mentre una carne magra ne contiene al massimo 5. Questa caratteristica potrebbe renderla difficilmente digeribile. Dunque, se si hanno problemi da questo punto di vista, forse sarebbe meglio evitare di consumarla. In ogni caso, prima di prendere qualsiasi decisione, sarebbe ideale parlarne con il proprio medico di fiducia. Quest’ultimo, infatti, conosce alla perfezione la nostra salute e potrà dirci se questa tipologia specifica di carne sia o meno adatta a noi, e se quindi potremo inserirla nella nostra dieta.

