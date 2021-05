Manca circa un mese all’arrivo dell’estate e ormai ci stiamo adoperando per fare il cambio di stagione. Abbiamo scatoloni pieni di indumenti e accessori invernali e primaverili per lasciare il posto a gonne, pantaloni leggeri, shorts, top e sandali. Un capo che abbiamo largamente utilizzato è senz’altro la felpa con o senza cappuccio. È davvero comoda ed è un indumento perfetto per il periodo appena trascorso. Quelle a cui siamo particolarmente affezionati, lasciamole dentro allo scatolone per poter essere indossate a fine anno. E quelle vecchie, scolorite, rovinate, infeltrite? Non sbarazziamocene.

Facciamo un errore a buttare le felpe vecchie perché si possono riutilizzare con queste tecniche straordinarie, riuscendo a risparmiare e a essere alla moda.

Come riutilizzare le vecchie felpe?

Creando dei nuovi capi alla moda. È davvero molto semplice. Bastano forbice, spilli, nastri colorati e tanto divertimento. Vediamo tre tecniche.

La prima tecnica consiste nel prendere una felpa di un bel colore acceso, e rimuovere con le forbici le maniche a ¾ con tanto di polsini, la parte inferiore e il colletto. In questo modo avremo una T-shirt corta, adatta per le fresche sere estive. Ovviamente per arricchirla possiamo mettere dei nastri, dei fiocchi, delle decorazioni a piacimento usando ago e filo.

La seconda consiste nel tagliare la felpa sopra l’ombelico e sopra le tasche e rimuovere i lacci dal cappuccio, qualora ci fossero. La parte inferiore che abbiamo tagliato è quella che si serve. Con le forbici facciamo due taglietti nella parte rigata inferiore e inseriamo il laccio fino a farlo sbucare dall’altro lato. Ecco come abbiamo realizzato una gonna da mettere con la parte superiore privandola delle maniche, come fosse un completo.

La terza consiste nel tagliare la felpa all’altezza del girovita. Via la parte superiore che non ci serve. Giriamo la parte inferiore e noteremo che si è trasformata in gonna, con la parte rigata che andremo ad usare sotto l’ombelico. Anche con la gonna appena realizzata ci potremo sbizzarrire con le nostre decorazioni, per esempio anelli, borchie o tagliandola appena per far vedere la coscia.

