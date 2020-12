Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le monetine da 1, 2 e 5 centesimi, comunemente definite bronzini, spesso sono più un fastidio che altro. Capita ad ognuno di noi, di rifiutarle perché di pochissimo valore. Però, oggi c’è un motivo in più per accettare i bronzini e di conseguenza facciamo un buon uso delle monetine da 1, 2 e 5 centesimi.

I bronzini per aiutare i poveri

L’associazione #Foodforall ha indetto una raccolta delle monetine di piccola taglia per aiutare le famiglie indigenti di Monza e i senzatetto della Stazione di Milano. Queste fastidiose monetine, per noi senza un valore, possono trasformarsi in qualcosa di solidale per chi ha più bisogno.

Infatti l’associazione, una volta raccolti 1,2,5 centesimi garantisce agli indigenti il pranzo della domenica oppure acquista il pacco alimentare. Una iniziativa speciale in un momento davvero difficile per tutti, donando anche pochissimo, si può aiutare il prossimo in condizioni disagiate.

Perciò i volontari dell’associazione stanno convincendo in tutti i modi gli italiani di donare le monetine che restano per mesi inutilizzate in fondo al portamonete.

Non rifiutare 1,2,5 centesimi

La solidarietà, perciò, non passa solo per grandi cifre ma anche dalla raccolta di cent dopo cent. Perciò, quando facciamo la spesa e riceviamo i centesimi di euro non li abbandoniamo per il non valore. Quel centesimo può far felice chi ne ha più bisogno. L’associazione con i suoi volontari è disponibile a venire a prendere i centesimi in modo da poter continuare le sue attività di solidarietà.

La Zecca dello Stato non conia più

Un lavoro ammirevole e nel contempo arduo, visto che da anni la Zecca dello Stato ha smesso di coniare le monetine di pochi centesimi costituite da un nucleo di acciaio con placcatura in rame. Fortunatamente, gli italiani posseggono ancora molti bronzini di questa taglia.

Perciò meglio avvisare anche parenti e amici di questa iniziativa in modo da raccogliere quante più monetine possibile. Alla luce di ciò non è importante donare tanto ma anche poco può servire a dare un sorriso e un piatto caldo a chi non può permetterselo. Dunque, facciamo un buon uso delle monetine da 1, 2 e 5 centesimi.