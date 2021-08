Ci sono alcuni sintomi che spesso non vengono presi in considerazione perché molto comuni. Infatti, spesso troviamo dei fastidi talmente noti e diffusi che non ci facciamo neanche più caso. Eppure, a volte il nostro corpo ci parla e potrebbe volerci avvisare. Perciò, impariamo a decifrare i messaggi che ci manda in modo critico e analitico. Solo così saremo sicuri di proteggere al massimo la nostra salute.

Facciamo tutti attenzione a questo problema spesso ignorato che potrebbe indicare presenza di streptococco

Nella ricerca cui facciamo riferimento, gli studiosi sottolineano immediatamente un aspetto fondamentale. Sarà facilissimo notare per tutti noi, infatti, come il mal di gola possa effettivamente essere un sintomo di Streptococcus pyogenes. Soprattutto quando si tratta di faringite. Questo ovviamente non vuol dire che ogni volta che sentiamo un fastidio in quest’area del corpo dobbiamo subito collegarlo a questo batterio. Infatti, il mal di gola è solo uno dei sintomi. Soprattutto nei più piccoli, se si tratta di Streptococcus pyogenes, si noteranno anche febbre, nausea, in alcuni casi placche alla gola e cefalea per esempio. Quindi dovremo stare attenti a una serie di fattori e solo lì dovremo iniziare a preoccuparci. Però, ovviamente, per essere sicuri, facciamo tutti attenzione a questo problema spesso ignorato che potrebbe indicare presenza di streptococco.

Lo studio approfondisce il modo in cui capire se si tratta di streptococco

La ricerca che abbiamo appena citato, quindi, sottolinea come il mal di gola possa rappresentare un campanello d’allarme. Ma l’aspetto interessante riguarda soprattutto il modo in cui analizzare questo problema e capire se si tratta del batterio interessato. Nello studio durato circa 3-4 mesi, i ricercatori hanno analizzato pazienti che andavano dai 3 ai 72 anni e che lamentavano mal di gola o faringite. Per ognuno, sono stati fatti due tamponi, uno per il test rapido e l’altro, invece, che si concentrava sull’analisi standard del batterio. Ed effettivamente, gli stessi studiosi hanno notato come il test rapido possa sicuramente aiutare a creare una consapevolezza maggiore. Ma, allo stesso tempo, servirà sfruttare un tipo di analisi più approfondita così da avere un diagnosi completa e sicura al 100%.

