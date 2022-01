Con l’arrivo dell’inverno e l’abbassarsi delle temperature la vita può diventare più difficile, sia per le persone che per gli animali. Mentre, però, noi possiamo indossare una sciarpa o qualche strato in più di vestiti, i nostri cuccioli si trovano in una situazione ben più difficile.

Ebbene sì, anche gli animali, nello specifico anche i cani, possono soffrire del freddo fino anche ad avere effetti disastrosi sulla loro salute. Come facciamo allora a renderci conto se le temperature sono troppo basse e ad evitare quindi che il cane ne risenta? Facciamo tutti attenzione a questi 5 segnali che potrebbero svelare quando il cane sta soffrendo il freddo.

Razza, salute ed età

Innanzitutto, sarà importante saper che alcuni cani soffrono maggiormente di altri. Tutto dovuto a una selezione avvenuta negli anni che ha favorito l’allevamento di cani piccoli e a pelo corto generalmente destinati ad una vita casalinga. Questi nello specifico patiscono il freddo molto velocemente e necessitano allora di un’attenzione maggiore.

Alcuni esempi potrebbero essere i Dobermann, i Greyhound e i Boxer che soffrono molto più il freddo degli Husky o dei pastori tedeschi. Altri elementi che potrebbero influire sulla quantità di freddo percepita dal cane sono anche l’età, la salute e il peso. I cani che soffrono di artrite percepiscono particolarmente le basse temperature, lo stesso si può dire per quelli più anziani e anche quelli più gracili.

Facciamo tutti attenzione a questi 5 segnali che potrebbero svelare quando il cane sta soffrendo il freddo

Ovviamente, una forte sensazione di freddo non per forza significa che il cane stia congelando. Gli atteggiamenti e i comportamenti dei nostri amici a quattro zampe saranno il più importante indizio nostra disposizione. Se il cane si muove, corre e salta giocando allegramente sarà allora chiaro che non ci sono immediati problemi di temperatura.

Potremmo capire il momento in cui il cane sentirà troppo freddo e sarà tempo di tornare al caldo da alcuni segnali: innanzitutto, quando il cane ha freddo assume una postura rigida, inarcando la schiena e tenendo ferma la coda.

Poi il pelo si potrebbe arruffare e inizieremo a vedere gli accenni dei primi tremori.

Se non ci siamo resi conto dei primi segnali, il cane potrebbe anche presentarsi irrequieto e guaire cercando di farci capire che qualcosa non va.

Per finire, anche la svogliatezza e i comportamenti letargici potrebbero essere indicatori del fatto che il cane non si senta a suo agio e non vuole più stare fuori. Nel caso vedessimo anche solo uno di questi segnali sarà allora nostro dovere quello di cercare riparo o tornare a casa. Il nostro cucciolo non potrà che esserci grati.

Approfondimento

Ecco qualche idea furba contro i fastidiosi peli di cane su tessuti e divani