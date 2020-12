Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Un vero tripudio di sapori per chi ama la cucina succulenta, ma non grassa. Una bomba di calorie e proteine per affrontare il freddo invernale e la vita con molto ottimismo. Ebbene sì, la pasta infonde ottimismo e gioia di vivere. Allora diamo spazio nella nostra cucina alla pizza della felicità.

Una ricetta speciale

Per preparare questa ricetta bisogna uscire dagli schemi usuali della pizza margherita e considerare la pizza come nacque tanti anni fa. La pizza era una schiacciata di pane che faceva da base per accompagnare altri alimenti.

Questa pizza alla carbonara pazza mette insieme gli spaghetti con le uova su una base di pizza. Sono degli alimenti che ben si uniscono perché formano una base di carboidrati e un’aggiunta proteica di buona qualità rappresentata dalle uova.

Si chiama questa pizza alla carbonara pazza perché le uova saranno cotte diversamente all’occhio di bue.

Ingredienti per 1 pizza

Una base di pizza; 70 gr spaghettini; 1 o 2 uova; pancetta a dadini; panna; olio evo q.b.; prezzemolo; pepe.

Preparazione

Si prepara dapprima la base per la pizza, che una volta lievitata e pronta si stende nella teglia. Per quanto riguarda la preparazione della base della pizza si legga pure questo articolo.

Intanto si sono fatti cuocere gli spaghettini in acqua leggermente salata, e una volta al dente e ben scolati, si rigirano in un soffritto di pancetta a dadini e prezzemolo tritato a fuoco basso. Si aggiunge della panna e si mescola.

Si sistemano gli spaghettini sulla base della pizza, si aggiunge un giro di olio evo e si inforna a 180 gradi per 40 minuti.

Facciamo spazio in cucina alla felicità con la pizza alla carbonara pazza

Mentre cuoce la pizza, si preparano le uova all’occhio di bue.

Una volta la pizza tirata fuori dal forno, si adagia l’uovo o le uova sopra la pizza, si aggiunge una spruzzatina di pepe nero sulle uova e si serve in tavola, decorando con un rametto di prezzemolo.

